Zmaji proti Gran Canarii lovijo peto zmago v nizu

Potem ko so zmaji v nedeljo na domačem stoženskem parketu zanesljivo premagali Borac iz Čačka (97:88), jih je pot še isti dan vodila najprej v Italijo, v ponedeljek pa so bili že na letu v Las Palmas na Kanarskih otokih. Ljubljanska ekipa tako nadaljuje z napornim ritmom potovanj, ki ga je začela minuli teden, ko so v Turčiji prebili kar štiri dni in se pred vnovičnim odhodom iz Ljubljane le za tri dni ustavili v slovenski prestolnici. Cedevita Olimpija se je v Las Palmas odpravila brez Žige Dimca ter Roka Lenija Ukića , z moštvom pa je Alen Hodžić , ki je dvoboj z Borcem po neprimernem udarcu enega od igralcev iz Čačka sklenil predčasno.

Klub Herbalife Gran Canaria je na petkovem obračunu v Evropskem pokalu premagal Trento, ki je bil do tega dvoboja brez poraza in si je svoje mesto med najboljšimi 16 moštvi tekmovanja že zagotovil. V areni Gran Canaria je semafor po 40 minutah igre kazal 71:61 v korist domače ekipe, z 19 točkami pa je bil najboljši strelec Tomas Dimsa. Na svojem računu imajo kanarčki zmago več (5) od zmajev (4), zagotovo pa se bodo želeli ljubljanskim košarkarjem oddolžiti za poraz v Stožicah (68:84). "Gran Canaria je odlična ekipa, vodilna v naši skupini. Naši sredini tekmeci igrajo hitro, moderno košarko, kot vse španske ekipe. Igralci hitro zaključujejo akcije, vsi, ki stopijo na igrišče, pa so pravi ostrostrelci. V tekmo bomo morali vstopiti osredotočeni, ter se vračati v defenzivno tranzicijo. Ključ do zmage je ustaviti njihove lahke koše in jim ne pustiti, da mečejo odprte mete, ne smemo pa pozabiti niti na igro v skoku," je za uradno spletno stran kluba dejalglavni trener KK Cedevita Olimpija Jurica Golemac. "Pred nami je nova tekma. Zagotovo si vsi skupaj želimo, da nadaljujemo svoj zmagoviti niz, in še naprej igramo v dobrem ritmu, a zavedamo se, da to ne bo lahko. Gran Canaria je resna ekipa, ki jo zelo spoštujemo. Pripravili se bomo dobro, kot že za vsako tekmo, in računamo na zmago," je dodalIvan Marinković.