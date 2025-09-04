Zmaga proti Izraelu prinaša tretje mesto v skupini D

Dve zmagi in dva poraza je trenutni izkupiček Slovenije na Eurobasketu.

V skupini C na Cipru sta v igri za prvo mesto le Grčija in Italija, ob tem, da Grki odločajo o svoji usodi, če premagajo Španijo. V tem primeru bi Italija osvojila drugo mesto.

Motiv na večerni tekmi v Limassolu bodo imeli tudi aktualni evropski prvaki Španci, ki lahko ob ugodnem razpletu zasedejo drugo mesto, ob porazu in zmagi BiH proti Gruziji pa celo izpadejo s prvenstva.

Slovenija se zaveda, da ima vse v svojih rokah, a hkrati opozarja, da Izrael ni naivna ekipa. Na roke ji ne gre niti zgodovina, saj slovenski košarkarji še niso premagali Izraela na evropskih prvenstvih.