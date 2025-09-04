Svetli način
Košarka

Zmaga proti Izraelu prinaša tretje mesto v skupini D

Katovice, 04. 09. 2025 07.41

Košarkarje Slovenije ob 17. uri čaka zadnja tekma v skupinskem delu evropskega prvenstva v Katovicah. Zmaga proti Izraelu jim prinaša tretje mesto v skupini in s tem dvoboj osmine finala v nedeljo proti drugi reprezentanci iz skupine C, poraz pa četrto mesto ter najboljšega iz Limassola.

Dve zmagi in dva poraza je trenutni izkupiček Slovenije na Eurobasketu.
V skupini C na Cipru sta v igri za prvo mesto le Grčija in Italija, ob tem, da Grki odločajo o svoji usodi, če premagajo Španijo. V tem primeru bi Italija osvojila drugo mesto.

Motiv na večerni tekmi v Limassolu bodo imeli tudi aktualni evropski prvaki Španci, ki lahko ob ugodnem razpletu zasedejo drugo mesto, ob porazu in zmagi BiH proti Gruziji pa celo izpadejo s prvenstva.

Slovenija se zaveda, da ima vse v svojih rokah, a hkrati opozarja, da Izrael ni naivna ekipa. Na roke ji ne gre niti zgodovina, saj slovenski košarkarji še niso premagali Izraela na evropskih prvenstvih.

Izrael je v Katovicah ugnal Francijo za 13 točk, Islandijo in Belgijo ter za koš izgubil s Poljsko. Zmaga proti Sloveniji, če bosta uspešni tudi Poljska proti Belgiji in Francija z Islandijo, mu prinaša drugo mesto v skupini.

Slovenski reprezentant Gregor Hrovat je po zadnjem treningu v sredo dejal, da pričakuje športno tekmo, da se bodo z nasprotnimi igralci rokovali, kot je to običaj, hkrati pa dodal, da bo pred njimi čvrsta ekipa, ki jo je mogoče premagati le z kolektivno in agresivno obrambo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka slovenija izrael skupina d eurobasket
