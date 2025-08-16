Bo z Dončićem druga 'pesem'?

Za Slovenijo bo to četrta tekma v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo v Katovicah začelo 28. avgusta. Izgubila je tako oba obračuna z Nemčijo kot petkovega z izbrano vrsto Litve. Končni rezultat je bil 94:72. Latvija, ki bo gostila zaključne boje 42. evropskega prvenstva, enako kot Slovenija še nima zmage v prijateljskih tekmah to poletje. Z visoko razliko je izgubila proti Italiji, Litvi pa je morala v četrtek čestitati za zmago po podaljšku. " Tekme ne smemo gledati kot nov poraz, ampak se moramo iz nje čim več naučiti in popraviti napake, ki smo jih delali. Proti tako čvrstemu ter dobremu tekmecu moraš biti zbran vseh 40 minut in mu ne pustiti, da si že v startu priigra prednost, ki jo je zelo težko izničiti," je po porazu proti Litvi dejal Rok Radović .

Prvič po 2017 bo na velikem tekmovanju državni dres nosil prvi zvezdnik Latvije Kristaps Porzingis, ki je bil nekaj časa v Dallasu soigralec Dončića, zdaj pa je član Atlante Hawks. Na Slovenijo nima lepih spominov, saj ga je zasedba kapetana Gorana Dragića tedaj na eurobasketu v Istanbulu premagala v četrtfinalu.

Luka Dončić in soigralci se bodo kmalu predstavili tudi zvestim slovenskim navijačem. Na parketu dvorane Stožice se bodo v torek, 19. avgusta ob 20. uri pomerili z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

Zid, prijateljska tekma:

Slovenija - Latvija