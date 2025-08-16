Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Bo z Dončićem druga 'pesem'?

Ljubljana, 16. 08. 2025 06.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Košarkarje Slovenije čaka druga tekma na pripravljalnem turnirju v Rigi. Po visokem porazu z Litvo se bodo proti gostiteljem predstavili tudi z Luko Dončićem. Prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste je v petek obračun z izpustil po odločitvi selektorja Aleksandra Sekulića, tokrat pa bo Dončić drugič po prvi tekmi z Nemčijo to poletje oblekel slovenski dres.

Robert Jurković in Luka Dončić
Robert Jurković in Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja

Za Slovenijo bo to četrta tekma v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo v Katovicah začelo 28. avgusta. Izgubila je tako oba obračuna z Nemčijo kot petkovega z izbrano vrsto Litve. Končni rezultat je bil 94:72. Latvija, ki bo gostila zaključne boje 42. evropskega prvenstva, enako kot Slovenija še nima zmage v prijateljskih tekmah to poletje. Z visoko razliko je izgubila proti Italiji, Litvi pa je morala v četrtek čestitati za zmago po podaljšku. "Tekme ne smemo gledati kot nov poraz, ampak se moramo iz nje čim več naučiti in popraviti napake, ki smo jih delali. Proti tako čvrstemu ter dobremu tekmecu moraš biti zbran vseh 40 minut in mu ne pustiti, da si že v startu priigra prednost, ki jo je zelo težko izničiti," je po porazu proti Litvi dejal Rok Radović

Preberi še Sekulić: Pozitivno je to, da smo kljub visoki razliki ostali enotni

Prvič po 2017 bo na velikem tekmovanju državni dres nosil prvi zvezdnik Latvije Kristaps Porzingis, ki je bil nekaj časa v Dallasu soigralec Dončića, zdaj pa je član Atlante Hawks. Na Slovenijo nima lepih spominov, saj ga je zasedba kapetana Gorana Dragića tedaj na eurobasketu v Istanbulu premagala v četrtfinalu.

Luka Dončić in soigralci se bodo kmalu predstavili tudi zvestim slovenskim navijačem. Na parketu dvorane Stožice se bodo v torek, 19. avgusta ob 20. uri pomerili z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

Zid, prijateljska tekma:
Slovenija - Latvija

košarka slovenija dončić
Naslednji članek

Mladi slovenski košarkarji po porazu s Srbijo v boj za 3. mesto na EP

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dule100
16. 08. 2025 08.01
Popolnoma nič drugače ne bo! Če si slab, si slab! Je pa Latvija slabša od Litve!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089