Z Luko naj bi obramba Lakersov razpadla, z njim je med najboljšimi

Trener JJ Redick je kljub kadrovski stiski imel številne ase v rokavih. Prvi je bil Dorian Finney-Smith , ki ga slovenski ljubitelji košarke poznajo zelo dobro še iz časov, ko je skupaj z Dončićem zastopal Dallas. Tudi Redick je bil nekoč njegov soigralec, Finneyju-Smithu pa je takoj po prihodu poslal jasno sporočilo. "Veliko komuniciraj, bodi vodja, bodi glasen in meči na koš, ko si odprt," je o navodilih trenerja dejal skromni krilni igralec. "Poskušam vstopiti v igro in biti to, kar sem, ne to, kar nisem. Ko vstopim v igro, igram trdo in z veliko energije," je o svoji vlogi in pristopu dejal Finney-Smith. Njegov učinek ni viden le z očesom. Pred njegovim prihodom iz Brooklyn Nets je bilo moštvo Lakersov po poročanju ESPN-a šele 21. najboljše obrambno moštvo v ligi, po njegovem prihodu so v tej kategoriji poskočili na četrto mesto.

Razlogi za pesimizem na temo obrambe Lakersov po zamenjavi, ki še vedno odmeva, so bili številni. Luka Dončić resnici na ljubo nikoli ni slovel kot izjemen obrambni košarkar, a z njegovim prihodom je moštvo iz Los Angelesa izgubilo tudi odlična obrambna igralca Maxa Christieja in Anthonyja Davisa .

Zdaj sta oba člana Lakersov in McMillan se je med razgovorom za mesto Redickovega pomočnika pošalil, da bi bil še vedno glavni trener, če ne bi bilo Vincenta. Zdaj oba igrata ključno vlogo v četrti najboljši obrambi v ligi. Poleg Vincenta izstopa tudi Jared Vanderbilt in njuna vloga naj bi bila predvsem zelo agresivna obramba ena na ena ter sejanje kaosa. Obe vlogi sta do zdaj odigrala odlično in rezultati njunega trdega dela so vidni.

Kako 'skriti' tri zvezdnike?

Čeprav je LeBron James eden najboljših košarkarjev vseh časov, kljub izjemni fizični pripravljenosti nikoli ni veljal za vrhunskega obrambnega igralca. Austin Reaves in Luka Dončić vsekakor nista tako poskočna kot James, čeprav je 14 let starejši od njiju. Zato je moral Redick najti recept za dobro obrambo kljub njihovi prisotnosti. Odločil se je, da bodo Reaves, Dončić in James v obrambi nasprotnike prevzemali in se izognili lovljenju nasprotnikov mimo blokov visokih in močnih centrov, predvsem pa se bodo osredotočali na obrambo čim bližje svojemu košu.

Posledično nasprotnikom prepustijo številne odprte mete za tri točke, a preostali obrambno naravnani igralci Lakersov z agresivno obrambo poskrbijo, da najbolj učinkoviti strelci z razdalje nasprotnikov niso popolnoma odprti. Seveda je glavna pomanjkljivost takega pristopa vidna, ko nasprotniki zadenejo več kot 40 odstotkov metov za tri točke. Lakersi so na 23 zaporednih tekmah to preprečili, na obračunih z Brooklynom, Milwaukeejem in Denverjem pa jim pred trenutno serijo zmag to ni uspelo in izgubili so trikrat zapored.

"Tudi najšibkejši členi v obrambi Reaves, LeBron in Luka, ki niso ravno najboljši, igrajo veliko bolje v obrambi kot po navadi," je ESPN-u zaupal skavt enega od moštev na zahodu. Prednosti pri takem pristopu so številne, Dončić in James sta izjemno močna in spretna z rokami, kar pomeni, da ju le redki igralci ponižajo v igri ena na ena pod košem. Od prihoda v Lakerse je Dončić v igri ena na ena nasprotnikom dovolil zgolj 0,81 točke na napad. Le dva igralca v celotni ligi, ki sta se v tem času soočila z vsaj 40 podobnimi situacijami, sta nasprotnike omejila na nižje število doseženih točk.