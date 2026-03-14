Košarka

Z močnim zabijanjem povzročil kolaps konstrukcije koša

Rijeka, 14. 03. 2026 14.42 pred 10 minutami 1 min branja 0

A.V.
Padec koša

Na tekmi prve hrvaške košarkarske lige med Kvarnerjem in Splitom so bili maloštevilni gledalci v dvorani v nekem trenutku priča šokantnemu prizoru. Ameriški košarkar, sicer član Splita Demaheo Vigins je v enem izmed napadov tako močno zabil žogo skozi obroč, da je prišlo do popolnega kolapsa konstrukcije koša.

Najhuje pri vsemu pa je, da je koš padel neposredno na "avtorja" ponesrečene akcije Demahea Viginsa. Na srečo po prvih informacijah ameriški košarkar ni utrpel hujših poškodb, čeprav je prizor na parketu deloval precej dramatično.

Kljub temu so s hitrim odzivom prisotnih košarkarjev na parketu preprečili večjo nesrečo. Koš so nato dvignili, Američan pa je vstal in jo odnesel brez posledic. Tekma se je kmalu zatem nadaljevala.

Celotno situacijo si lahko ogledate v priloženem posnetku; zgodila se je dve minuti pred koncem druge četrtine (od 56:55 naprej), pri rezultatu 48:47 za domači Kvarner.

