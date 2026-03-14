Z močnim zabijanjem povzročil kolaps konstrukcije koša

Najhuje pri vsemu pa je, da je koš padel neposredno na "avtorja" ponesrečene akcije Demahea Viginsa . Na srečo po prvih informacijah ameriški košarkar ni utrpel hujših poškodb, čeprav je prizor na parketu deloval precej dramatično.

Kljub temu so s hitrim odzivom prisotnih košarkarjev na parketu preprečili večjo nesrečo. Koš so nato dvignili, Američan pa je vstal in jo odnesel brez posledic. Tekma se je kmalu zatem nadaljevala.

Celotno situacijo si lahko ogledate v priloženem posnetku; zgodila se je dve minuti pred koncem druge četrtine (od 56:55 naprej), pri rezultatu 48:47 za domači Kvarner.