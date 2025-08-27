Svetli način
Košarka

'Z nasmehom na obrazu se spomnimo tiste zmage, zdaj pa vsi govorijo o Dončiću'

Katovice, 27. 08. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 15 minutami

Milan Doknić , A.M.
Poljski košarkarji so leta 2022 spisali svojo pravljico. V Berlinu je v četrtfinalu EuroBasketa padla Slovenija, na čelu z Luko Dončićem in Goranom Dragićem, poljska reprezentanca pa se je nato borila za medalje in na koncu na obračunu za tretje mesto klonila proti domačinom Nemcem. Takrat je bil dirigent uigranega poljskega orkestra selektor Igor Miličić, ki bo tudi na domačih tleh vodil poljsko reprezentanco.

Hrvat Igor Miličić je v svoji igralski karieri zastopal 14 klubov, kar deset let pa je preživel na Poljskem. Hitro po zaključku igralske kariere je zaplaval v trenerske vode in od leta 2014 do leta 2022 vodil številne poljske klube. Leta 2021 je postal tudi poljski selektor, leto pozneje pa je s svojimi varovanci v četrtfinalu EuroBasketa slovensko reprezentanco pahnil v veliko krizo. "Za nas je to zagotovo bila zgodovinska tekma. Na Poljskem takega uspeha ni bilo 50 let. Zato se vsi tega obračuna spomnimo z nasmehom na obrazu," se velike zmage spominja Miličić.

Poljski selektor Igor Miličić
Poljski selektor Igor Miličić FOTO: Fiba

Tokratna tekma bo za obe moštvi prva na evropskem prvenstvu, posledično tudi ne bo usodna za poraženca. "Na splošno je moja filozifija, da je najpomembnejša naslednja tekma, enako bo tudi po obračunu s Slovenijo in potem Izraelom. Mogoče bi za nas in Slovence bilo bolje, če tekma ne bi bila odigrana v prvem krogu, ampak takrat, ko bi bilo vse skupaj bolj jasno. Kljub temu se javnost na Poljskem veseli obračuna in želi tudi v živo videti Luko Dončića proti nam. Mislim, da okoli tekme vlada pozitivna atmosfera v ekipi in celotni Poljski," je vzdušje na Poljskem opisal MIličić.

Seveda smo tudi njega morali prositi za njegovo mnenje o največjem zvezdniku v skupini D, Luki Dončiću. "Tudi vašim poljskim kolegom sem rekel, da z razlogom vsi govorijo o Luki Dončiću, ker je eden najboljših igralcev na svetu. To je res, ampak on poskrbi, da so zaradi njega boljši tudi njegovi soigralci. Olajša njihovo delo in zato so potem oni trikrat boljši. Poleg Dončića so tam tudi igralci kot sta Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, ki sta vrhunska igralca na evropski ravni, poleg tega pa sta tudi zelo izkušena. Imajo tudi nekaj mladih igralcev, ki napredujejo. Ni potrebno filozofirati, saj vemo, da bo žoga večinoma v rokah Klemna Prepeliča in Luke Dončića, ki bosta vodila večino njihovih napadov," je svoj pogled na slovensko reprezentanco podelil selektor četrtkovih nasprotnikov.

slovenija poljska eurobasket luka dončić igr miličić
