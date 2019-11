Z zmago v Sofiji potrditi pomembni točki proti Grkinjam

Selektor Damir Grgić tudi na gostovanju v Sofiji ne bo mogel računati na glavni orožji pod obročema - poškodovani Shante Evans in Evo Lisec -, a to ne bi smelo predstavljati nepremostljivo oviro, saj sta ob uvodni kvalifikacijski zmagi minuli četrtek v Celju v polnem sijaju zablesteli nadarjeni Teja Goršič in Maruša Seničar.



"Ne le, da so dekleta pokazala pravi značaj, temveč so v ključnih trenutkih brez strahu prevzele veliko odgovornost na svoja pleča in tekmo proti neugodni Grčiji privedla v svojo korist. Obenem pa je četrtkova tekma pokazala, da razširjamo nabor reprezentantk, ki so zmožne zapolniti še tako veliko vrzel, kot je nastala z odsotnostjo Evansove in Liščeve," je po zmagi nad Grčijo v Celju poudaril Grgić. Slednji se zaveda, da obračun 2. kroga v kvalifikacijski skupini A za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2021 proti Bolgarkam niti približno ne bo enostaven, a bodo Slovenke tudi tokrat morale sprejeti vlogo favoritinj.