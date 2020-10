Za Aca Petrovića ni dvoma: Dončić je 'zver', ki Američane uči košarko

Da je Luka Dončić edinstven primer v svetu košarke, ni nobenega dvoma. Tudi za nekoč odličnega košarkarja, danes pa prekaljenega trenerja Aleksandra Petrovića, ki je v spletni oddaji zagrebških Sportskih novostimed drugimspregovoril tudi o slovenskemu košarkarskemu fenomenu, ki zadnji dve sezoni navdušuje ljubitelje tega športa onkraj Atlantika.



"Že samo dejstvo, da se je v tako kratkem času uspel prilagoditi na novo kulturo, okolje in ljudi, ki na šport gledajo s povsem drugačnimi očmi kot mi v Evropi, je svojevrsten fenomen brez primere. Da o košarkarskem znanju, ki ga premore, niti ne izgubljam besed. Dončić je 'zver', ki Američane uči košarko. In to jih verjetno najbolj čudi, kako se lahko en fant iz Slovenije brez kakršnih koli težav enakovredno kosa z njihovimi fizično bistveno močnejšimi košarkarji," je uvodoma povedal 61-letni košarkarski strokovnjak, ki si trenutno kruh služi kot selektor brazilske članske izbrane vrste.