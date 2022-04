Za Bečirovića dvomov ni: Čaka nas finale vseh final

Na obračunu osmine finala proti Türk Telekom so bile Stožice lepo polne, tokrat bodo povsem polne. Vseh 12 tisoč vstopnic je ljubljanski klub prodal do ponedeljka.

Po tem, ko je Cedevita Olimpija v osmini finala doma zanesljivo ugnala Türk Telekom, Bursaspor pa je presenetljivo izločil beograjski Partizan, so Stožice nepričakovano dobile še eno tekmo letošnje evropske sezone. In navijači so se priložnosti ustrezno odzvali, saj so zadnje od 12 tisoč vstopnic razgrabili že dva dni pred tekmo.

Projekt Cedevite Olimpije, ki si je začel leta 2019 in v prvih dveh sezon ni upravičil pričakovanj navijačev, kar se je nenazadnje poznalo tudi na zelo skromnem obisku v Stožicah, bo tako uresničil enega svojih glavnih ciljev. Tako košarkarji kot vodilni možje v klubu so namreč od prvega dne ambicioznega projekta v en glas poudarjali, da si v Ljubljani zopet želijo zanetiti košarkarsko evforijo, ki je vladala v evroligaških časih Olimpije.

Nekdanji slovenski reprezentant, sedaj v vlogi športnega direktorja, je bil poleg trenerja Jurice Golemca zagotovo najbolj na udaru, ko zmaji aktualne sezoni niso začeli po željah in še zdaleč ni kazalo, da se bo njihova evropska pot zavlekla vsaj do konca aprila. A nato se je zavoljo odličnega kadrovanja rezultatska krivulja začela dvigati in nič ne kaže, da bi se utegnila obrniti.

In prav ogromno zanimanje, ki je vladalo za ogled tekme proti Bursi, daje vedeti, da je Ljubljančanom uspelo. "To je ogromna zmaga za vse, ki delamo v klubu. To je za vse tiste, ki nismo vidni na parketu, največja potrditev, da delamo dobro. Da smo uspeli sestaviti všečno ekipo, ki privablja navijače in je rezultatsko uspešna," je bil na druženju z mediji pred sredinim spektaklom zadovoljen Sani Bečirović .

Prihoda Zorana Dragića in Yogija Ferrella sta prebudila speče zmaje, ki so v Eurocupu nanizali devet zaporednih zmag.

'Ljubljana in Slovenija si želita vrhunske košarke'

Konec lanskega leta sta najprej prišla Alen Omić in Yogi Ferrell, v januarju pa se jima je pridružil še Zoran Dragić. Vsi trije so zdaj nosilci igre Ljubljančanov. "Takrat smo potegnili določene poteze, ki so se izkazale za pravilne. Danes smo tu, kjer smo, ravno zaradi kadrovanja, ki se je zgodilo v tem težkem, kritičnem momentu sezone. Vzeli smo si čas in dokazali, da se s trezno glavo na dolgi rok da doseči marsikaj. Veseli smo, da smo odreagirali, kot smo, in še enkrat več dokazali, da se s korekcijo ali dvema da priti do želenega cilja," je krizno obdobje sezone še enkrat podoživel Bečirović.

Če se je takrat nastopanje v Evroligi v bližnji prihodnosti še zdelo utopično, je sedaj postalo realnost. Vstopnico med evropsko elito prinaša zmaga v Eurocupu, za kar bodo morali zmaji dobiti še tri tekme. Najprej drevišnjo proti Bursasporju. "Pred nami je odločilna tekma v Eurocupu. Finale vseh final. Zahvaliti se moram navijačem. Ne samo za to tekmo, ampak tudi za zadnjo proti Türk Telekomu, kjer so pokazali, da si Ljubljana in Slovenija želita vrhunske košarke. Pričarali so izvrstno vzdušje, kar daje igralcem, pa tudi vsem nam v ozadju, dodaten zagon za delo naprej," je pred enim od vrhuncev sezone vznemirjen Bečirović.