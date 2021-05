Za Cedevito Olimpijo je državni naslov imperativ, za Krko pa smetana na torti

Tudi Luka Lapornik , kapetan Krke, je najprej povabil gledale na tribune, nato pa nadaljeval: "Za nami je težka in naporna sezona. Pozna se nam utrujenost, še posebej po tem koncu tedna, ko smo v dveh dneh odigrali dve tekmi. Do srede se moramo čim bolje regenerirati in pripraviti glave na finale."

Bolj kot boja za naslov prvaka ali bližnjega konca dolge in naporne sezone se igralci obeh moštev veselijo prav vrnitve gledalcev na tribune. Resda v omejenem številu, saj so epidemiološka navodila za obiskovalce dvoran oziroma zaprtih prostorov relativno stroga, a kot pravijo, bo vsaka spodbuda občinstva dobrodošla in korak v normalnost. Kapetan Jaka Blažič je na novinarski konferenci pred finalom izpostavil prav vrnitev gledalcev v dvorane: "Veselim se, da bodo tribune znova oživele. Da bomo slišali aplavze in vzklike. To smo športniki zelo pogrešali, pravzaprav smo že skoraj pozabili, kako je igrati pred občinstvom."

Njegov trenerDalibor Damjanović, ki je imel v zadnjih tednih in mesecih obilo težav s poškodbami in zdravjem svojih igralcev, je vlogo favorita prepustil Cedeviti Olimpiji."Igramo proti zelo kakovostni ekipi, ki ima 12 enakovrednih igralcev ter odličen trenerski štab in ki je letos tudi na mednarodnem prizorišču prikazala odlične predstave. Naš cilj je, da finale traja pet tekem, seveda pa si kot športniki želimo tudi zmagati. Prepričan sem, da bodo moji fantje dali vse od sebe in da bodo tekme borbene in izenačene. Naslov bi bil za nas potrditev dobre sezone, v kateri smo po nekaj sušnih letih osvojili lovoriko in si hkrati zagotovili obstanek v ligi Aba," je povedal strateg Krke Dalibor Damjanović.

Poraz v polfinalu pokala Spar, predvsem pa zapravljena priložnost, saj so manj kot minuto pred koncem vodili za osem točk, je bil hud udarec za Cedevito Olimpijo. Hkrati pa, kot pravi trener Jurica Golemac, dobrodošel alarm, da se jim to ne ponovi v finalu lige Nova KBM. "Čeprav nas je Krka premagala šele prvič letos, spoštujemo tekmeca v finalu, ki igra borbeno, moderno košarko z veliko energije. Mentalno se moramo čim bolje pripraviti, verjamem pa, da nam motivacije ne bo manjkalo in da bomo osvojili lovoriko, ki jo vsi od nas pričakujejo," pravi Golemac.

Blažič je ob tem izpostavil, da je Cedevita Olimpija v tej sezoni z dobrimi predstavami prišla do ravni, ko naslovi zanjo postajajo skoraj imperativ. "Četudi smo letos izgubili na treh ključnih tekmah, proti Virtusu v evropskem pokalu, Crveni zvezdi v ligi Aba in Krki v polfinalu pokala, sem prepričan, da so naši privrženci spoznali, da se vrhunska košarka vrača v Ljubljano. Dolga leta nismo bili nared, da bi se borili za četrtfinale evropskega pokala, končnico lige Aba ali vse domače lovorike."