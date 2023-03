Za Dallas brez Dončića usodna zadnja četrtina proti Memphisu

V prvem polčasu si nobeno moštvo ni priigralo otipljivejše prednosti. Gostje iz Teksasa so ohranjali minimalno prednost pred tekmecem, ki je igral slabo v obrambi, kar je predvsem v uvodnih dveh četrtinah dobro izkoriščal Kyrie Irving . Ta je pridno polnil koš Memphisa in do odhoda na veliki odmor, na katerega je Dallas odšel s prednostjo treh točk (57:60), prispeval okroglih 20 točk.

To je bila še tretja medsebojna tekma med Memphisom in Dallasom v zadnjih desetih dneh. Vse tri so dobili Grizzlies, ki so podobno kot Dallas, ki že peto tekmo zapovrstjo zaradi poškodbe stegenske mišice ni mogel računati na svojega prvega zvezdnika Luko Dončića , pogrešali svojega najbolj izstopajočega posameznika Jaja Moranta .

Najboljšo igro so varovanci trenerja Jasona Kidda privarčevali za tretjo četrtino, v kateri so močno prevladovali, igrali agresivno v obrambi in kombinatorno v napadu. Čeprav se je Irvingu v omenjenem delu igre nekoliko ustavilo v napadu, do konca tekme je namreč zmogel zgolj še osem dodatnih točk, sta večje breme na svoja pleča prevzela Christian Wood in Jaden Hardy, ki sta prispevala vsak po 20 točk. Pred zadnjimi 12 minutami je Dallas vodil s 13 točkami naskoka (83:96).

A kot je v navadi so nastopile tudi izrazito slabe minute za Mavse. Domači so zaigrali bistveno bolje v obrambi, o čemer ne nazadnje priča podatek, da Dallas v drugi polovice zadnje četrtine ni dosegel niti točke iz igre. Irving je začel z izsiljenimi meti, prednost Dallasa pa je dokončno skopnela pet minut pred koncem tekme, ko je Jaren Jackson mlajši z zabijanjem popeljal svoje moštvo v vodstvo s 104:103, ki ga Memphis do zaključnega zvoka sirene ni več izpustil iz rok.

Dallas je s tem porazom vnovič pri 50-odstotnem izkupičku zmag in porazov (36-36). Dallas bo naslednji dvoboj odigral v domačem American Airlines Centru proti aktualnim prvakom iz Ohia, ki so z zmago nad Houstonom prehiteli lanske finaliste zahone konference.

Liga NBA, izid:

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 112:108 (30:28, 27:32, 26:36, 29:12)

(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral).