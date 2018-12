Za Dončića in druščino olimpijske igre še niso izgubljene: KZS razmišlja o organizaciji turnirja

Luka Dončić je še kako manjkal slovenski reprezentanci v dosedanjih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu. Slovenija se tja ne more več uvrstiti.

Na olimpijskih igrah bo sodelovalo dvanajst ekip. Sedem jih bo znanih po svetovnem prvenstvu (Evropa in Amerika imata dve mesti, Afrika, Azija, Oceanija po eno), Japonska kot gostiteljica ima tudi zagotovljeno udeležbo, preostale štiri ekipe pa bodo prišle s štirih kvalifikacijskih turnirjev. Teh se bo udeležilo štiriindvajset ekip, šestnajst s svetovnega prvenstva ter osem s povabilom Fibe. Generalni sekretar KZS Rašo Nesterovićje v pogovoru za STA povedal, da na KZS zelo resno razmišljajo, da bi organizirali enega od teh kvalifikacijskih turnirjev. "Vemo, da imamo precej možnosti, saj smo aktualni evropski prvaki, pred leti smo se dokazali kot uspešni organizatorji evropskega prvenstva, predvsem pa imamo enega največjih zvezdnikov svetovne košarke, Luko Dončića. Fiba se dobro zaveda, kaj tržno pomeni Dončić na azijskem trgu, kjer zelo podrobno spremljajo ligo NBA. Hkrati se zaradi sistema kvalifikacij za svetovno prvenstvo obeta velik osip mladih zvezdnikov; poleg Dončića so vprašljivi še na primer Latvijec Kristaps Porzingis, Finec Lauri Markkanen, Srb Nikola Jokićin še nekateri," pravi Nesterović.

Na vsakem kvalifikacijskem turnirju bo nastopilo šest ekip, razdeljenih v dve skupini, na olimpijske igre pa bodo potovali le zmagovalci finalov. Pred Riom de Janeirom 2016 sta bila dva kvalifikacijska turnirja v naši bližini; v Torinu si je pot v Brazilijo zagotovila Hrvaška, v Beogradu pa je zmagala Srbija. "Mislim, da imamo z Dončićem in drugimi slovenskimi asi, ki seveda sredi poletja nimajo klubskih obveznosti, precej možnosti za uvrstitev. Seveda moramo pretehtati še ostale vidike organizacije takšnega dogodka, med drugim kotizacijo, ki jo je treba plačati Fibi. Je pa ta v primerjavi z na primer evropskim prvenstvom precej, precej nižja," dodaja Nesterović. Pred morebitnimi kvalifikacijami za olimpijske igre Slovenijo čaka še zaključek kvalifikacij za SP februarja prihodnje leto ter nato novembra začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Sistem slednjih je zelo podoben zdajšnjim kvalifikacijam za SP, pomembna razlika je v tem, da so termini le štirje (brez poletnega), kar pomeni, da se v dveh igrata po dve tekmi, v dveh pa zgolj ena. V kvalifikacijah za eurobasket 2021 bo sodelovalo 32 ekip, razdeljenih v osem skupin po štiri moštva, na EP pa se jih bo uvrstilo 24, torej prve tri iz vsake skupine. Neznanka so skupine, v katerih bodo gostitelji ali gostitelja prvenstva.