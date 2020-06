Za drogo zapravil pravo bogastvo, zdaj je končno našel svoj mir

V newyorškem Queensu rojeni nekdanji košarkar, ki bi lahko dosegel še več na svoji profesionalni športni poti, je bil za marsikaj osnovnega prikrajšan že v otroštvu. Medtem ko na očeta zaradi njegove zasvojenosti s heroinom ni mogel računati, mu je mama umrla že pri 12 letih, kar ga je v poznejšem razvoju še dodatno zaznamovalo.



"Bil sem prepuščen samemu sebi. Nagnjenost k zasvojenosti pa sem očitno nasledil od očeta, ki je bil prav tako odvisnik od trdih drog. Stvari so se dodatno poslabšale ob smrti mojega šestmesečnega sina. Takrat je šlo vse navzdol," priznava Lamar Odom, ki je med kariero profesionalnega košarkarja postal odvisen tudi od seksa. To je, po njegovih besedah, najhujša kombinacija. "Biti odvisen od opojnih substanc in seksa ... Ne vem, kaj naj rečem. Ko se enkrat to negativno kolesje zavrti, se zelo težko vrneš v normalne tirnice. Sam sem bil že z nogo in pol pod zemljo, a je očitno nekdo 'ocenil', da še ni napočil pravi trenutek za slovo. Če bi lahko natančno preračunal, koliko denarja sem zapravil za droge in ostalo, govorimo o vrednosti 100 milijonov dolarjev. Nepredstavljive številke, ki me toliko let pozneje še bolj zgrozijo," iskreno pove nekdanji član jezernikov iz Los Angelesa, ki se je s kokainom v primerjavi s heroinom srečal v drugačnih okoliščinah.