Za EP v košarki 2029 ob Sloveniji še sedem kandidatov

Estonija, Finska, Grčija, Litva, Nemčija, Nizozemska, Slovenija in Španija so po abecednem vrstnem redu države, ki so oddale svoje kandidature za gostiteljstvo osrednjega evropskega reprezentančnega članskega tekmovanja leta 2029.

Pri Fibi Europe bodo štiri od osmih kandidatov razglasili za sogostitelje 43. izdaje EP po koncu izbirnega postopka. Gre za nadaljevanje koncepta več držav gostiteljic turnirja. Ta koncept so uspešno vpeljali že za celinski turnir leta 2015. Ker se je sistem obnesel, je obveljal.

Estonija in Nizozemska sta edini državi na tem seznamu, ki še nikoli nista gostili finalnega dela EP, medtem ko si Finska prizadeva postati prva zaporedna gostiteljica Eurobasketa, saj je tudi ena od štirih držav, ki bodo prizorišče že za prihajajočo izdajo, septembra 2025.

Nemčija, Grčija, Litva, Slovenija in Španija niso le nekdanje evropske prvakinje, ampak veljajo tudi za tradicionalne velesile evropske košarke, so zapisali v izjavi za javnost. Predvsem Nemčija in Grčija sta v letih 1993 oziroma 1987 doživeli edinstveno vznemirjenje ob osvojitvi naslova na EP pred domačimi gledalci.