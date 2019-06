Za incident v finalu lige NBA kaznovan s pol milijona dolarjev kazni

Tretja finalna tekma lige NBA med Golden State Warriorsi in Toronto Raptorsi(kanadska zasedba vodi z 2:1 v zmagah) je imela še tretji "polčas". Incident se je zgodil na začetku zadnje četrtine, ko je branilec Toronta Kyle Lowry v boju za žogo "poletel" med gledalce tik ob igrišču. V bližini padca je sedel tudi Mark Stevens, ki je nato brez potrebe porinil Lowryja in prišlo je do besednega obračuna. Kot je po tekmi povedal košarkar, je prišlo do preklinjanja, večkrat mu je Stevens izrekel kletvico, ki se začne s besedo "f".

Steven je član izvršnega odbora Warriorsov oziroma tudi manjšinski lastnik, je moral nato zapustiti svoj prostor ob igrišču, bil pa je deležen kazni lige NBA. Plačati bo moral pol milijona ameriških dolarjev, poleg tega eno leto ne bo smel sodelovati pri delovanju moštva v naslednji sezoni, to vključuje tudi prepoved obiska tekme. Stevens se je po tekmi uradno opravičil za napako, ki jo je storil

"Predstavnik moštva mora delovati po najvišjih standardih in obnašanje predstavnika Golden State Warriorsov Marka Stevensa ni bilo sprejemljivo in nima mesta v naši ligi. Glede na dogodke, gospod Stevens ne bo smel obiskati NBA tekem," so v uradni izjavi sporočili iz vodstva lige NBA.

Jezni Lowry je po tekmi, še pred iztekom kazni, za ESPN dejal: "Ni dober primer za klub, možakar kot je tak, ne bi smel biti del naše lige, za kaj takega ni prostora."

