Za konec visok poraz Miamija, Dallas v podaljšku strl 76erse

Miami je v obračunu z Memphis Grizzliesi v prvi četrtini dosegel kar 33 točk, a kaj, ko so jih Grizliji še osem več ‒ po prvih 12 minutah je bilo 33:41 ‒, izjemna učinkovitost pa se je nadaljevala tudi v drugi in tretji četrtini. Ti sta se končali z 19:28 in 32:37 v korist ekipe, ki se bo v zadnjih tekmah rednega dela krčevito borila zadnjo vozovnico, ki v zahodni konferenci vodi v končnico.

Dallas (40) je na sedmem mestu verjetno neulovljiv, saj ima osem zmag naskoka, osmemu Memphisu (32) pa za ovratnik dihajo Portland Trail Blazersi (29), New Orleans Pelicansi (28) in Sacramento Kingsi (28), daleč pa niso niti San Antonio Spursi (27) ter Phoenix Sunsi (26). Grizzliesi so vknjižili prvo zmago na letošnjih pripravljalnih tekmah, kar šest košarkarjev pa je doseglo dvomestno število točk, največ Ja Morant(22 točk in 12 skokov), medtem ko je bil pri Vročici najbolj razpoložen Jimmy Butler(18 točk).

Dallas do zmage s prvim strelcem in podajalcem Dončićem

Goran Dragićje v slabih 24 minutah zbral devet točk in po skok, podajo, blokado in ukradeno žogo, tri pa je zapravil. Miami se po porazu z Memphisom v nadaljevanje sezone podaja z zmago in dvema porazoma. Vročica, do prekinitve tekmovanja četrta ekipa Vzhoda, je bila najprej boljša od Sacramento Kingsov (104:98), nato pa na še enem tesnem obračunu priznala premoč moštvu Utah Jazz (99:101).

Dallas je s Philadelphia 76ersi odigral prav zadnjo tekmo celotnih priprav v "mehurčku", kjer so Mavsi začeli z obetavno zmago nad Los Angeles Lakersi (108:104), nato pa morali priznati premoč Indiana Pacersom (111:118). Zadnjo priložnost za ostrenje forme so Luka Dončićin soigralci dobili na zadnji torkovi tekmi v kompleksu medijskega giganta ESPN v Orlandu, kjer so se pomerili s Philadelphia 76ersi.

Spet je šlo za izjemno izenačen obračun, v katerem so sicer Teksašani povedli tudi že za 15 točk, nato pa se je Phiadelphia z odlično tretjo četrtino (41:26) vrnila v igro za zmago. Veliko priložnosti dobili tudi papirnati rezervisti, vseeno pa je bil Dončić s 23 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami spet prva violina Mavsov, ki so nato v podaljšku premagali eno najmočnejših ekip vzhodne konference. Prvi strelec obračuna je bil sicer z 28 točkami član ekipe 76ers Tobias Harris.

Liga NBA, pripravljalne tekme, izidi:

Miami Heat ‒ Memphis Grizzlies 110:128

(Goran Dragić 9 točk, 1 skok in 1 podaja, 1 blokada, 1 ukradena in 3 izgubljene žoge v 23:55 za Miami.)

Philadelphia 76ers ‒ Dallas Mavericks 115:118*

(Luka Dončić 23 točk, 7 skokov, 6 podaj in 3 izgubljene žoge v 26:15 za Dallas.)

* - po podaljšku

Phoenix Suns ‒ Toronto Raptors 117:106

Indiana Pacers ‒ San Antonio Spurs 111:118

Portland Trail Blazers ‒ Oklahoma City Thunder 120:131

Houston Rockets ‒ Boston Celtics 137:112