Za košarkarski jutri se ni bati: kadeti tretji v Evropi

Slovenska reprezentanca je svojo dominanco prikazala že na četrtfinalni tekmi, kjer je s šestimi točkami razlike ugnala Latvijo. Na polfinalni tekmi je nato klonila proti Srbiji, tako se je na parketu z Italijo pomerila za bronasto kolajno. Italijani so bili v skupinskem delu prvenstva boljši od Romunije in Grčije, klonili pa so proti Latviji. V osmini finala so bili nato boljši od Nemčije, v četrtfinalu so premagali Francoze, v polfinalu pa so morali premoč priznati Litvi.
Slovenci so že v prvi četrtini dvoboja pokazali svojo željo po bronu ter si v tem delu tekme priigrali 4 točke prednosti. V drugi četrtini so jih Italijani ujeli ter za kratek čas prevzeli vodstvo, a so se Slovenci hitro zbrali, znova prevzeli pobudo in prvi polčas zaključili z izidom 44:37 v njihovo korist.
V tretji četrtini so Slovenci svojo prednost še povečali, v zadnjem delu obračuna pa nekoliko popustili. Italijani so se jim dve minuti pred koncem približali na vsega tri točke zaostanka, a so naši reprezentanti z zbrano igro zaustavili njihov nalet ter preprečili preobrat. Tekmo so zaključili z zmago 79:71 in si tako priigrali zasluženo bronasto odličje na evropskem prvenstvu.
Z visokimi 27 točkami je bil strelsko najuspešnejši Lun Jarc. S 16 točkami mu je sledil Matic Rezec, k temu pa je 14 točk dodal še Aleks Pejić Rupnik. "Rad bi iskreno čestital celi reprezentanci U16 za osvojeno tretje mesto. Predvsem fantom, ki so garali celo poletje, odrekli so se poletju in posvetil košarki cel svoj čas. Na koncu mislim, da je prišla nagrada v obliki bronaste medalje. Rad bi se zahvalil tudi mojemu štabu, ki je opravil vrhunsko delo in skrbel za te fante praktično 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Zahvala tudi Mirkotu in Košarkarski zvezi za vso podporo. Mislim, da smo si to uvrstitev na svetovno prvenstvo in tretje mesto na evropskem zaslužili in sem res ponosen na vse," je za uradno spletno stran KZS dejal selektor fantovske reprezentance do 16 let Gregor Gornjec.
"Rad bi se zahvalil moji ekipi za borbo, ker smo celo srce pustili na igrišču. Rad bi se zahvalil tudi štabu za odlično vodstvo. In naslednje leto upam, da bomo na svetovno prvenstvo odšli najbolj možno pripravljeni in upam, da bo ostal isti štab," je dodal kapetan Matic Rezec.
