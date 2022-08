Za košarkarski jutri se ni bati: mladi Slovenci v polfinalu EP

Reprezentanca fantov do 18 let je na evropskem prvenstvu v turškem Izmirju odigrala novo dramo. V četrtfinalnem dvoboju proti Franciji je večji del tekme zaostajala, v drugem polčasu pa s srčno in bojevito igro začela tlakovati preobrat. Slabe pol minute pred koncem je Francija še vodila 57:55, ko se je Slovenija po minuti odmora podala v napad. Po podaji Nala Belka je trojko šest sekund pred koncem zadel Gašper Škorjanc in Slovenija je vodila 58:57. V zadnjem napadu Francozi ob dobri slovenski obrambi niso uspeli zadeti in mladi Slovenci se veselijo uvrstitve v polfinale. Hkrati so si priigrali tudi uvrstitev na svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo potekalo prihodnje leto na Madžarskem. V sobotnem polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Turčijo in Litvo.



Izid, četrtfinale:

Francija – Slovenija 57:58 (15:7, 16:9, 10:23, 16:19)

Strelci za Slovenijo: Osojnik 8, Zemljič 11, Samar 3, Zulić 6, Lampret, Škorjanc 14, Mivšek 5 (7 skokov), Kočevar, Petrovič 4, Belko 7.



Že odigrano:

Osmina finala

Slovenija – Hrvaška 85:83 (19:18, 25:22, 22:18, 19:25)

Strelci za Slovenijo: Osojnik 18 (7 skokov), Todorović 2, Zemljič 17 (6 podaj), Čabrilo, Samar 5, Zulić 2, Lampret 5, Škorjanc 6, Mivšek 2, Kočevar 11, Petrovič 4, Belko 13.



Seznam reprezentantov:

4 - Arne Osojnik- Janče

5 - Vukašin Todorović - Cedevita Olimpija

6 - Jan Zemljič - Helios Suns

7 - Črt Čabrilo - Triglav Kranj

8 - Matija Samar - Baloncesto Fuenlabrada, Španija

9 - Alen Zulić - Helios Suns

10 - Luka Lampret - Janče

11 - Gašper Škorjanc - Podčetrtek

12 - Miha Mivšek - Helios Suns

13 - Gašper Kočevar - Cedevita Olimpija

14 - Domen Petrovič - Ajdovščina

15 - Nal Belko - Janče

Strokovni štab:

Trener: Danijel Radosavljević

Pomočnik trenerja: Teddy Delač

Pomočnik trenerja: Boštjan Šifrar

Trener za telesno pripravo: David Drame

Zdravnik: dr. Žiga Skok

Maser: Davorin Matković

Vodja reprezentanc in projektov mlajših starostnih kategorij: Mirko Jurjavčič