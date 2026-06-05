Za legendarnega Parkerja ni dileme: Wembanyama je že sedaj najboljši na svetu

Tony Parker FOTO: Profimedia

Štirikratni prvak lige NBA in nekdanja zvezda Spursa Tony Parker meni, da je Victor Wembanyama že zdaj najboljši igralec najmočnejše košarkarske lige na svetu.

"To, kar počne, je neverjetno. Izmenjala sva nekaj sporočil in povedal sem mu, da me navdihuje. Izjemen je. Zame je prepričljivo najboljši košarkar v ligi NBA. Zelo redko je zmagovati s tako mlado ekipo, še posebej pri njegovih letih. Zmaga proti Oklahomi je bila izjemen dosežek, vendar morajo zdaj dokončati delo," je za pariški L'Equipe dejal Parker.

Dominacija v končnici

224 centimetrov visoki Francoz letos navdušuje v končnici. V povprečju beleži 23,3 točke, 10,8 skoka, 3,5 blokade in 2,7 asistence na tekmo. Kljub temu so Spursi na prvi tekmi finala lige NBA izgubili proti New York Knicksom z izidom 95:105.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia





'Samorog' generacije

Ne glede na razplet finalne serije številni strokovnjaki menijo, da bi lahko Wembanyama ustvaril eno največjih karier v zgodovini košarke. Zaradi edinstvene kombinacije telesnih lastnosti in igralske kakovosti ga pogosto opisujejo kot "samoroga" – igralca, ki se pojavi enkrat v generaciji.

Victor Wembanyama v dresu francoske reprezentance. FOTO: X

Parkerjeva zapuščina

Tony Parker je v svoji 18-letni karieri v ligi NBA odigral 1254 tekem ter v povprečju dosegal 15,5 točke, 2,7 skoka in 5,6 asistence na tekmo. Šestkrat je nastopil na tekmi All-Star, svoje mesto pa je našel tudi v Košarkarski hiši slavnih. Če želiš, dodam še klikabilne naslove (SEO) ali krajšo verzijo za družbena omrežja tale tekst je sicer že popolnoma pripravljen za objavo.