Štirikratni prvak lige NBA in nekdanja zvezda Spursa Tony Parker meni, da je Victor Wembanyama že zdaj najboljši igralec najmočnejše košarkarske lige na svetu.
"To, kar počne, je neverjetno. Izmenjala sva nekaj sporočil in povedal sem mu, da me navdihuje. Izjemen je. Zame je prepričljivo najboljši košarkar v ligi NBA. Zelo redko je zmagovati s tako mlado ekipo, še posebej pri njegovih letih. Zmaga proti Oklahomi je bila izjemen dosežek, vendar morajo zdaj dokončati delo," je za pariški L'Equipe dejal Parker.
Dominacija v končnici
224 centimetrov visoki Francoz letos navdušuje v končnici. V povprečju beleži 23,3 točke, 10,8 skoka, 3,5 blokade in 2,7 asistence na tekmo. Kljub temu so Spursi na prvi tekmi finala lige NBA izgubili proti New York Knicksom z izidom 95:105.
'Samorog' generacije
Ne glede na razplet finalne serije številni strokovnjaki menijo, da bi lahko Wembanyama ustvaril eno največjih karier v zgodovini košarke. Zaradi edinstvene kombinacije telesnih lastnosti in igralske kakovosti ga pogosto opisujejo kot "samoroga" – igralca, ki se pojavi enkrat v generaciji.
Parkerjeva zapuščina
Tony Parker je v svoji 18-letni karieri v ligi NBA odigral 1254 tekem ter v povprečju dosegal 15,5 točke, 2,7 skoka in 5,6 asistence na tekmo. Šestkrat je nastopil na tekmi All-Star, svoje mesto pa je našel tudi v Košarkarski hiši slavnih. Če želiš, dodam še klikabilne naslove (SEO) ali krajšo verzijo za družbena omrežja tale tekst je sicer že popolnoma pripravljen za objavo.
V sodobni košarki se izraz 'samorog' uporablja za opis igralcev, ki imajo izjemno redko kombinacijo telesnih sposobnosti in tehničnih veščin. Običajno gre za zelo visoke igralce, ki se premikajo z okretnostjo branilcev, imajo odličen met z razdalje in zanesljivo vodijo žogo. Takšni igralci so v zgodovini športa izjemno redki, zato jih primerjajo z mitskim bitjem, ki ga je skoraj nemogoče najti.
Košarkarska hiša slavnih je prestižna ustanova v Springfieldu v Massachusettsu, ki časti posameznike, ki so s svojimi dosežki, talentom in prispevkom k razvoju košarke pustili neizbrisen pečat v tem športu. Vključuje igralce, trenerje, sodnike in druge pomembne osebnosti iz sveta košarke, tako iz lige NBA kot tudi iz mednarodne in univerzitetne sfere. Sprejem v to institucijo velja za najvišje priznanje, ki ga lahko posameznik prejme za svojo kariero.
Tekma 'All-Star' je vsakoletni revialni dogodek v ligi NBA, na katerem se pomerijo najboljši košarkarji lige, ki jih izberejo navijači, mediji in igralci sami. Dogodek, ki traja ves konec tedna, vključuje tudi tekmovanja v zabijanju, metu za tri točke in spretnostne izzive. Nastop na tekmi All-Star je eden ključnih pokazateljev igralčeve kakovosti in statusa zvezdnika v ligi.
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