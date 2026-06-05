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Košarka

Za legendarnega Parkerja ni dileme: Wembanyama je že sedaj najboljši na svetu

Pariz, 05. 06. 2026 13.35 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Michael Finley, Beno Udrih in Tony Parker proslavljajo naslov s San Antoniom leta 2007.

Legendarni francoski košarkar Tony Parker ni skoparil s pohvalami na račun svojega rojaka Victorja Wembanyame, ki je s San Antonio Spursi napredoval vse do finala lige NBA. V zgolj svoji tretji sezoni v ligi NBA ima 22-letni center zdaj priložnost uresničiti svoje sanje z osvojitvijo naslova. 223 cm visok francoski reprezentant je uradno najboljši obrambni igralec sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Tony Parker
Tony Parker
FOTO: Profimedia

Štirikratni prvak lige NBA in nekdanja zvezda Spursa Tony Parker meni, da je Victor Wembanyama že zdaj najboljši igralec najmočnejše košarkarske lige na svetu. 

Preberi še Dosmrtna kazen za navijača, ki je želel sliko z Wembanyamo

"To, kar počne, je neverjetno. Izmenjala sva nekaj sporočil in povedal sem mu, da me navdihuje. Izjemen je. Zame je prepričljivo najboljši košarkar v ligi NBA. Zelo redko je zmagovati s tako mlado ekipo, še posebej pri njegovih letih. Zmaga proti Oklahomi je bila izjemen dosežek, vendar morajo zdaj dokončati delo," je za pariški L'Equipe dejal Parker.

Dominacija v končnici

224 centimetrov visoki Francoz letos navdušuje v končnici. V povprečju beleži 23,3 točke, 10,8 skoka, 3,5 blokade in 2,7 asistence na tekmo. Kljub temu so Spursi na prvi tekmi finala lige NBA izgubili proti New York Knicksom z izidom 95:105.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia


'Samorog' generacije

Ne glede na razplet finalne serije številni strokovnjaki menijo, da bi lahko Wembanyama ustvaril eno največjih karier v zgodovini košarke. Zaradi edinstvene kombinacije telesnih lastnosti in igralske kakovosti ga pogosto opisujejo kot "samoroga" – igralca, ki se pojavi enkrat v generaciji.

Victor Wembanyama v dresu francoske reprezentance.
Victor Wembanyama v dresu francoske reprezentance.
FOTO: X

Parkerjeva zapuščina

Tony Parker je v svoji 18-letni karieri v ligi NBA odigral 1254 tekem ter v povprečju dosegal 15,5 točke, 2,7 skoka in 5,6 asistence na tekmo. Šestkrat je nastopil na tekmi All-Star, svoje mesto pa je našel tudi v Košarkarski hiši slavnih. Če želiš, dodam še klikabilne naslove (SEO) ali krajšo verzijo za družbena omrežja tale tekst je sicer že popolnoma pripravljen za objavo.

Razlagalnik

V sodobni košarki se izraz 'samorog' uporablja za opis igralcev, ki imajo izjemno redko kombinacijo telesnih sposobnosti in tehničnih veščin. Običajno gre za zelo visoke igralce, ki se premikajo z okretnostjo branilcev, imajo odličen met z razdalje in zanesljivo vodijo žogo. Takšni igralci so v zgodovini športa izjemno redki, zato jih primerjajo z mitskim bitjem, ki ga je skoraj nemogoče najti.

Košarkarska hiša slavnih je prestižna ustanova v Springfieldu v Massachusettsu, ki časti posameznike, ki so s svojimi dosežki, talentom in prispevkom k razvoju košarke pustili neizbrisen pečat v tem športu. Vključuje igralce, trenerje, sodnike in druge pomembne osebnosti iz sveta košarke, tako iz lige NBA kot tudi iz mednarodne in univerzitetne sfere. Sprejem v to institucijo velja za najvišje priznanje, ki ga lahko posameznik prejme za svojo kariero.

Tekma 'All-Star' je vsakoletni revialni dogodek v ligi NBA, na katerem se pomerijo najboljši košarkarji lige, ki jih izberejo navijači, mediji in igralci sami. Dogodek, ki traja ves konec tedna, vključuje tudi tekmovanja v zabijanju, metu za tri točke in spretnostne izzive. Nastop na tekmi All-Star je eden ključnih pokazateljev igralčeve kakovosti in statusa zvezdnika v ligi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka nba parker

Dosmrtna kazen za navijača, ki je želel sliko z Wembanyamo

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