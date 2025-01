'Za nami je težak teden, zato ne morem biti razočaran nad igralci'

Krka je imela namreč v rednem delu zmago praktično že v žepu. Pol minute pred koncem tekme je vodila s 75:71, a je najprej Devin Robinson ukradel žogo in zabil za dve točki zaostanka, takoj za tem pa je Krka še enkrat zapravila napad in Brynton Lemar je tri sekunde po košu Robinsona izenačil na 75:75. V zadnjem napadu je Tayler Persons zgrešil met za zmago Krke.

Za Ljubljančane je to šesta zmaga v zadnjih sedmih nastopih v ligi Aba, za Novomeščane pa peti zaporedni poraz. Cedevita Olimpija (8-7) se je povzpela med prvih osem moštev, ki bodo napredovala v končnico, Krka pa s tremi zmagami ostaja pri dnu razpredelnice in jo v drugem delu oziroma naslednjih petnajstih tekmah čaka hud boj za obstanek. Zasedba Zvezdana Mitrovića , ki je novoletne praznike zaradi vremenskih nevšečnosti preživela v Beogradu oziroma se skušala neuspešno prebiti v Litvo, kjer jo je čakala tekma evropskega pokala, je do dveh točk prišla z obilico sreče.

"Pomembna zmaga. Pred tednom dni smo podobno tekmo izgubili, zdaj pa zabeležili zmago. Ponovno so bile težava izgubljene žoge, neke ponavljajoče se situacije v igri. Krka je v drugem polčasu prikazala res dobro predstavo, zadevali so mete, igrali dobro, pametno igro. Mi smo imeli pravo energijo, a igra ni stekla. Za nami je težak teden brez treningov zaradi težav, ki so se nam dogajale na poti, zato ne morem biti razočaran nad igralci, njihovo energijo in igro. Vemo, da nam v kritičnih minutah zmanjka pametnih odločitev, a pomembna je zmaga. Ponavljam, to je zelo pomembna zmaga za nas, na domačem parketu. Čakata nas še dve domači tekmi, pred nami pa je serija več zaporednih težkih tekem. Ekipa ima dobro energijo in daje vse od sebe," je zmago svojih varovancev opisal glavni trener zmajev.

Sezono bo varovanci Mitrovića nadaljevala že v sredo, saj v obračunu evropskega pokala Stožice prihaja solunski Aris. To bo druga od treh zaporednih domačih tekem, saj prihodnjo nedeljo v Ljubljano prihaja še FMP Soccerbet iz Železnika.