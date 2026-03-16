V odločilno tekmo brez Teje Oblak, a z Jessico Shepard

Slovenske košarkarice FOTO: KZS

Slovenija bo nastopila brez kapetanke Teje Oblak, ki je na prvi tekmi marčevskega cikla v Rigi staknila poškodbo mišice, v ekipo pa se vrača Američanka Jessica Shepard, ki je zaradi težav s stegensko mišico prejšnji teden izpustila dvoboja z Latvijo in Estonijo. "Komaj čakam vrnitev na parket, da s puncami izpolnimo zastavljeni cilj. Zagotovo se nam bo poznala odsotnost Teje Oblak, ki je pomemben del te ekipe, a verjamem, da lahko z agresivno in zbrano igro vseh 40 minut premagamo Nizozemsko," je pred ponedeljkovim treningom dejala 29-letna Američanka, ki je zadnje srečanje za Slovenijo odigrala lani na evropskem prvenstvu v Bologni.

Shepard je doslej sedemkrat oblekla slovenski dres, njeno povprečje na teh tekmah pa je skoraj 22 točk in 13 skokov. "Na žalost Teje ne bo z nami na igrišču, saj ima resnejšo poškodbo mišice, a bo ves čas ob klopi in spodbujala soigralke. Nizozemkam se želimo oddolžiti za poraz na prvi tekmi. Igrati moramo fizično obrambo z veliko energije, predvsem pa mora vsaka igralka pokazati odgovoren odnos do ekipe in ostati v istem ritmu vseh 40 minut," je izpostavil selektor David Gaspar. Na novembrski tekmi sta Sloveniji največ preglavic povzročili Emese Hof z 29 točkami in Laura Cornelius z 19.

Slovenija je z izkupičkom 3-2 pred zadnjim krogom prvega dela kvalifikacij na 3. mestu v skupini B. Latvija si je s 4-1 že zagotovila nastop v nadaljevanju, Nizozemska je druga s 3-2, Estonija pa nima zmage. V drugi del kvalifikacij, ki bodo potekale novembra 2026 in februarja 2027 in v katerih bo nastopalo še sedem reprezentanc, ki so bile v prvem delu proste, se bodo iz prvega dela uvrstile prvi dve ekipi iz vsake skupine ter tri najboljše tretje iz sedmih skupin. Slovenija si lahko z zmago proti Nizozemski zagotovi drugo mesto v skupini, v primeru poraza pa bo morala počakati na razplet vseh tekem in upati, da ji bo tretje mesto prineslo drugi del kvalifikacij.