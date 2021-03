Za Olimpijo je vsaka tekma do konca sezone kot finale

Cedevita Olimpija vstopa v sklepni del rednega dela sezone Lige ABA z nekaj slabšo popotnico zadnjih dveh tekem, ki so ju Ljubljančani izgubili. Pred izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca je le še sedem preizkušenj, najprej pa bodo na domačem stoženskem parketu gostili Zadar. Na prvem medsebojnem dvoboju obeh moštev je bilo v Dvorani Krešimirja Ćosića napeto vse do zadnjih trenutkov. Cedevita Olimpija je slavila tesno zmago z 80:78, uspeh pa sta v zadnjih 90 sekundah tekme zagotovila Edo Murić s trojko in Kendrick Perrys tremi zadetimi prostimi meti. Prav ameriški organizator igre je postavil končni rezultat tekme, saj met za tri točke Kodija Justicea ni našel poti skozi obroč. Jaka Blažič je bil s 23 točkami najboljši strelec zeleno-oranžne zasedbe, na drugi strani jih je Justice dosegel 20."Pred nami je zahtevna tekma. Zadar ima odlično fizionomijo ekipe, ki je zelo dobro vodena, zato tekma zagotovo ne bo lahka. Njihovi košarkarji so izjemno individualno nadarjeni. Mi bomo morali igrati ekipno, fizično in energično, če želimo, da zmaga ostane doma, napravili pa bomo vse, da se bo to tudi zgodilo," je za uradno spletno stran kluba razpredal trener Golemac.