'Za prvo tekmo imate prav, pljuvajte po nas. Dobili smo kar dobro zaušnico'

Predvsem v obrambi pa je odlično igral tudi 18-letni branilec Ilirije Mark Padjen . Mladenič je sicer vpisal (le) eno točko, a priznal je, da v tekmo ni vstopil popolnoma mirno. V slabih 19 minutah igre je vsekakor dal vse od sebe. "Zelo me je bilo strah, ampak super množica navijačev je tu v Kopru in padel sem v ta občutek. Od Slovenije se pričakuje več in na koncu smo zmagali. Strokovni štab in igralci so me odlično vpeljali v moštvo. Poskusil sem izkoristiti priložnost, ki mi jo je dal selektor in Sloveniji pomagati, da pride do evropskega prvenstva," je po tekmi dejal zadovoljen Padjen.

V primerjavi s petkovo tekmo na Portugalskem je strokovni štab v postavi opravil dve spremembi. Rok Radović in Robert Jurković sta v ekipi zamenjala Miho Cerkvenika in Žigo Dimca . Tudi na uvodu pa je na parket stopila precej spremenjena peterka, saj so dvoboj začeli Matic Rebec , Klemen Prepelič , Zoran Dragić , Luka Ščuka in Tibor Mirtič .

Bolj izkušena Edo Murić in Zoran Dragić sta v slovenski reprezentanci doživela že marsikaj in se dobro zavedata, da predstavi proti Portugalski nista bili dovolj dobri. Vseeno pa je Murić pohvalil nasprotnika: "Zelo dobro znajo igrati košarko. Ljudje, ki ne spremljajo dobro košarke, vidijo samo ime Portugalska. Ni več tako. Vsak igra košarko in ti fantje so od mene dobili veliko spoštovanje. Borijo se in se ne bojijo. Mnogi ne vedo, da so poleti premagali tudi Argentino. Psihično smo imeli težavo, ker so vsi pričakovali, da bo to lahka tekma. Potem se tekma hitro odpre, ko ne vodiš takoj z 20 točkami prednosti. Potem si hitro živčen. Fantom sem rekel naj ne bodo živčni. Tudi, če zmagamo za eno točko, je pomembno le, da zmagamo. Dali so vse od sebe in igrali lepšo košarko od nas. Na koncu sem vesel, da smo zmagali."

Sekulić je na drugi tekmi proti Portugalski priložnost ponudil številnim mlajšim košarkarjem, ki se niso velikokrat znašli v podobnih situacijah. Murić očitno ni bil zadovoljen s potezami strokovnega štaba, ki so reprezentanco pripeljale do položaja, v katerem je morala tekmo reševati v zadnjih sekundah. "Prva tekma je bila zagotovo pod vsako kritiko. Kot starejši igralec nekatere stvari tu ne razumem. Če smo starejši, bi morali tudi prevzeti več odgovornosti. Na koncu tudi večkrat dobiti žogo. Vsak ima svoje ideje. Rekel sem že, da bom vedno dal vse od sebe, če igram eno minuto ali 40. Mislim, da smo v tej situaciji mi tisti, ki so tu in dokler bo tako, bomo morali mi prevzemati odgovornost. Za prvo tekmo imate prav, pljuvajte po nas. Misili smo, da se bodo sami premagali. Dobili smo kar dobro zaušnico, danes pa spet skoraj," je po obračunu bil kritičen nekdanji košarkar Cedevite Olimpije.