Slovenci so se poigravali z oslabljenimi Japonci

Košarkarji Slovenije so uspešno opravili generalko pred svetovnim prvenstvom na Okinavi. V Tokiu so v prijateljski tekmi premagali Japonsko s 35 točkami razlike. Slovenija je tretjo zmago na sedmih tekmah v okviru priprav na SP zabeležila točno teden dni pred uvodno tekmo na Okinavi. Naslednjo soboto se bo pomerila z Venezuelo. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so premagali Kitajsko, Črno goro ter Japonsko, izgubili pa dvakrat z Grčijo ter Španijo in ZDA. Slovenija bo na SP igrala v skupini F še z Gruzijo (28. 8.) in Zelenortskimi otoki (30. 8.). V drugi del se bosta uvrstili prvi dve ekipi, skupina F pa se bo križala s skupino, v kateri so Avstralija, Finska, Nemčija in Japonska. Iz drugega dela bosta v četrtfinale v Manilo znova napredovali le dve najboljši reprezentanci.