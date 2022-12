Za slovo od koledarskega leta zmaji še proti Mornarju

V koledarskem letu 2022 je pred košarkarji Cedevite Olimpije le še ena tekma. Zmaji bodo skušali zabeležiti še šesto zaporedno zmago v regionalni ligi in tako na najlepši možen način zaključiti leto. Tudi tokrat se bo ljubljanska zasedba predstavila brez Zorana Dragića, ki bo odsoten zaradi zdravstvenih težav (bakterijsko vnetje) z levim komolcem. Pred Dragićem je nekaj dni prisilnega počitka, med katerim mora povsem mirovati, zaradi zdravstvenih težav pa bo s parketa odsoten daljše obdobje. V obračun z ekipo iz Črne gore slovenski prvaki vstopajo z odlično popotnico in zmago v devetem kolu rednega dela Evropskega pokala. Spomnimo, minulo sredo je Olimpija po tesni končnici na gostovanju v Franciji z rezultatom 91:90 premagala JL Bourg, vodilno ekipo skupine A v Evropskem pokalu. Za Ljubljančane je bila to druga zmaga sezone v tem tekmovanju, s katero ostajajo v boju za mesta, ki vodijo v končnico. V Franciji so bili vodilni strelci Josh Adams, Yogi Ferrell in Alen Omić, ki so skupaj dosegli kar 58 od 91 točk ljubljanskega kolektiva.

V regionalni ligi so zeleno-oranžni na uvodnih desetih tekmah zabeležili osem zmag, to pa jih je pred začetkom 12. kola na lestvici uvrščalo na četrto mesto, za Partizanom Mozzart Bet, Crveno zvezdo mts in FMP Meridianom. Ob tem je potrebno dodati, da imata Partizan in FMP tekmo več od Cedevite Olimpije in Crvene zvezde, ki ju še vedno čaka medsebojni obračun tretjega kola, ki je bil zaradi zdravstvenih težav ljubljanske zasedbe prestavljen v sredini oktobra. Mornar-Barsko zlato se po enajstih kolih rednega dela nahaja na osmem mestu lestvice regionalne lige. Ekipa iz obalnega mesta Bar je zaenkrat pri izkupičku štirih zmag in sedmih porazov. Na zadnjih petih tekmah so Črnogorci doživeli štiri poraze, premagali pa so košarkarje Splita. V zadnjem kolu se je Mornar na domačem parketu v črnogorskem derbiju pomeril z Budućnostjo VOLI, ki je slavila zmago z rezultatom 104:87. V dresu Mornarja je bil najboljši strelec Daron Russell, ki je dosegel 27 točk, temu pa dodal še dvanajst asistenc.