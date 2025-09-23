Za trenerje v ligi NBA ni dvoma: Jokić je nad vsemi, Dončić le z enim glasom

Ali se strinjate z oceno trenerjev moštev lige NBA, da bo Nikola Jokić tudi v prihodnji sezoni nesporni "kralj" pod obroči?

Slovenski super zvezdnik je ob omenjenem Nikoli Jokiću edini košarkar, ki je od trenerjev moštev v ligi NBA prejel glas, ostale (velike) zvezdnike, kot je denimo MVP zadnje sezone ob naslovu prvaka Oklahome City Thunder Shai Gilgeous-Alexander , na presenečenje mnogih ljubiteljev namočnejše košarkarske lige na svetu ne najdemo na glasovalnem seznamu.

Center Denver Nuggetsov je namreč prejel 19 glasov in s tem več kot očitno v očeh tistih, ki neposredno ob parketu krojijo usodo svojih moštev, kotira najvišje v boju za naziv najkoristnejšega igralca v novem tekmovalnem obdobju 2025/26.

Anketa novinarja ameriškega ESPN-ja Tima Bontempsa je zajela vzorec 20 trenerjev, skavtov in drugih klubskih funkcionarjev pred začetkom nove sezone, ki jo bosta 22. oktobra ob 1.30 po srednjeevropskem času odprli moštvi Oklahoma City Thunder in Houston Rockets.