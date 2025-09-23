Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Košarka

Za trenerje v ligi NBA ni dvoma: Jokić je nad vsemi, Dončić le z enim glasom

Ljubljana, 23. 09. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
2

Čez natanko mesec dni se bo začela nova sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. S tem se bo znova (močno) povečalo zanimanje ljubiteljev omenjenega tekmovanja na sončni strani Alp, saj Luka Dončić vstopa v svojo prvo pravo sezono v dresu Los Angeles Lakersov. Pred začetkom novega tekmovalnega obdobja pa je zelo zanimivo razmišljanje glavnih trenerjev in funkcionarjev klubov, ki so si bolj ali manj enotni, da bo srbski zvezdnik Nikola Jokić tudi v prihodnje nesporna številka ena, medtem ko se zadnji najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander sploh ni znašel na glasovalnem seznamu.

Anketa Arhiv
Za trenerje v ligi NBA ni dvoma: Jokić je nad vsemi, Dončić le z enim glasom
Ali se strinjate z oceno trenerjev moštev lige NBA, da bo Nikola Jokić tudi v prihodnji sezoni nesporni "kralj" pod obroči?
Za trenerje v ligi NBA ni dvoma: Jokić je nad vsemi, Dončić le z enim glasom

Slovenski super zvezdnik je ob omenjenem Nikoli Jokiću edini košarkar, ki je od trenerjev moštev v ligi NBA prejel glas, ostale (velike) zvezdnike, kot je denimo MVP zadnje sezone ob naslovu prvaka Oklahome City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, na presenečenje mnogih ljubiteljev namočnejše košarkarske lige na svetu ne najdemo na glasovalnem seznamu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Center Denver Nuggetsov je namreč prejel 19 glasov in s tem več kot očitno v očeh tistih, ki neposredno ob parketu krojijo usodo svojih moštev, kotira najvišje v boju za naziv najkoristnejšega igralca v novem tekmovalnem obdobju 2025/26.

Anketa novinarja ameriškega ESPN-ja Tima Bontempsa je zajela vzorec 20 trenerjev, skavtov in drugih klubskih funkcionarjev pred začetkom nove sezone, ki jo bosta 22. oktobra ob 1.30 po srednjeevropskem času odprli moštvi Oklahoma City Thunder in Houston Rockets.

košarka liga nba nikola jokić luka dončić shai gilgeous alexander
Naslednji članek

Velike skrbi v Houstonu: poškodba VanVleeta hujše narave

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
23. 09. 2025 10.00
+1
Dončić se iatk pripravlja za vstop v Olimpijo. Za drugam itak ni.
ODGOVORI
1 0
Panter 63
23. 09. 2025 09.35
Spet nepravda in krivica svetovnih razmer, bi ali bo povedal CASTRUM.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256