Za Warriors, Nets in Knicks obvezno cepljenje

Svetovne agencije, ki povzemajo ameriške medije, poročajo, da za San Francisco in New York veljajo uredbe, ki določajo, da morajo biti osebe, starejše od 12 let cepljene, če želijo vstop v določene objekte v mesto in mednje sodijo tudi košarkarske dvorane Chase Center v San Franciscu ter Madison Square Garden in Barclays Center v New Yorku. Izjema pri teh ukrepih so osebe, ki se ne smejo oziroma ne želijo cepiti iz zdravstvenih in verskih razlogov. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki povzema ameriški The Athletic, igralcem, ki ne bodo cepljeni grozi znižanje plače, dodatna denarna kazen ali pa celo suspenz.

Mediji pa poročajo tudi, da je vodstvo lige NBA opozorilo vse klube, da morajo biti vsi klubski sodelavci, ki bodo imeli stik s košarkarji, cepljeni do nove sezone, ki se začne 19. novembra.