Za začetek gostovanje na Madžarskem

Slovenke se bodo že na uvodu kvalifikacij pomerile z najbolj zahtevnimi tekmicami, ki so hkrati tudi prve favoritinje skupine. Madžarke so bile namreč prijetno presenečenje junijskega EuroBasketa v Ljubljani, ko so po odličnih igrah osvojile četrto mesto. Njihovo moč so med pripravami občutile tudi Slovnke, saj so jih tokratne nasprotnice dvakrat visoko premagale. Tudi sicer imajo Madžarke boljše razmerje medsebojnih odigranih tekem. Zmagale so namreč šestkrat, le trikrat so bile uspešnejše Slovenke.