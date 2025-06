Za zbirateljsko kartico s podpisom Jordana več kot dva milijona evrov

Zbiratelj je svojo strast do kartic, na katerih so upodobljeni igralci v severnoameriških profesionalnih ligah, pokazal s plačilom novega vrtoglavega zneska. Zbirateljsko kartico, ki so jo izdali v premierni sezoni 1986/87 košarkarskega velikana Michaela Jordana, so na dražbi prodali za 2,1 milijona evrov.