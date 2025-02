Za zgodovino: četrta oče in sin ter šesta brata z nastopom za Slovenijo

V 24. minuti tekme proti Ukrajini pa je ognjeni krst v članski reprezentanci doživel še Sergej Macura. S tem sta z bratom Jurijem postala šesta brata z uradnim nastopom za izbrano vrsto. Na zanimivem seznamu sta se pridružila Goranu in Zoranu Dragiću, Erazmu in Domnu Lorbku, Alekseju in Mitji Nikoliću, Benu in Samu Udrihu ter Saši in Željku Zagorcu.