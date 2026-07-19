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Košarka

Slovenci dvignili pokal evropskih prvakov, parket preplavila čustva

Ljubljana, 19. 07. 2026 21.46 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
S.V. M.J.
Slovenija - Srbija

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu dokončala sanjsko zgodbo. V velikem finalu je premagala Srbijo in se povzpela na evropski prestol ter pred navdušenimi slovenskimi navijači poskrbela za večer, ki ga mladi reprezentanti še dolgo ne bodo pozabili. Po zadnjem zvoku sirene je na parketu izbruhnilo veliko slavje, čustev pa niso skrivali ne igralci ne člani strokovnega štaba.

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Anonymus3579
19. 07. 2026 21.40
🤮🤮🤮
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