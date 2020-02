Za zmago na Madžarskem bosta ključna dobra obramba in skok

Pred slovenskimi košarkarskimi reprezentanti sta težko pričakovani uvodni kvalifikacijski preizkušnji za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. Prva tekmica čete selektorja Rada Trifunovića bo neugodna Madžarska, toda Slovenija v četrtkov obračun (neposredni prenos na Kanalu A od 17.45 naprej) vstopa v vlogi favoritinje.

Strokovno vodstvo slovenske moške članske košarkarske izbrane vrste hvali na vsa usta prizadevnost in pristop reprezentantov od uvodnega dne priprav do današnjega (sreda) odhoda na Madžarsko, kjer kapetana Eda Murića in druščino, v četrtek ob 18. uri z neposrednim prenosom na Kanalu A (15 minut prej), čaka prva kvalifikacijska tekma v boju za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2021.



Čeprav imajo naši vzhodni sosedje v svojih vrstah nekaj zelo dobrih in izkušenih posameznikov - zaradi nastopanja v elitni Evroligi bo pričakovano izostal glavni madžarski zvezdnik Adam Hanga (Barcelona) - je Slovenija v vlogi favoritinje, kar bo morala potrditi z dobro igro v vsej prej kot gostoljubnem vzdušju Arene Savaria v Sombotelu.





Pred selektorjem Radom Trifunovićem in njegovimi varovanci sta uvodni kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2021 proti Madžarski v gosteh in Avstrijo doma. FOTO: Košarkarska zveza Slovenije

"Vzdušje v reprezentanci je odlično. Fantje so na priprave prišli v dobrem tekmovalnem ritmu in v dobri formi. Na treningih zelo zavzeto vadijo in vsi skupaj že komaj čakamo na začetek kvalifikacij. Zavedamo se, da nas proti Madžarski pred polno dvorano glasnih navijačev čaka težka doma. Madžari so na domačem parketu močni in neugodni. Igrajo odprto košarko z veliko meti z razdalje. Lahko se razletijo po igrišču, zaigrajo kot v transu in mečejo tudi iz nenavadnih situacij. Tu jih bo potrebno zaustaviti. V prvi vrsti bomo morali dobro in kolektivno odigrati v obrambi ter nadzorovati skok. V napadu moramo biti sproščeni. Ne smemo komplicirati, temveč igrati preprosto košarko," je pred potjo na Madžarsko povedal selektor Rado Trifunović, ki bo končno dvanajsterico košarkarjev določil po zadnjem treningu v Sombotelu.



Nikolić: "Ključni bosta dobra obramba in skok."

Eden od tistih, ki bo ob Jaki Blažiču, Klemnu Prepeliču,Žigi Dimcu in kapetanu Edu Muriću nase moral prevzeti večji del odgovornosti, je zagotovo organizator igre bolonjskega Virtusa Aleksej Nikolić.





