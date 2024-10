Za zmago v ponovitvi konferenčnega finala bo moral Dončić pokazati več v napadu

Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks

Dallas je le dan pred obračunom z Minnesoto prišel do druge zmage sezone proti ekipi Utah Jazz, pred tem so za uvod v sezono ugnali San Antonio Spurs, nato pa izgubili proti Phoenix Suns. Pred serijo petih domačih obračunov Teksašane čaka gostovanje pri Minnesota Timberwolves. Še pred ponovitvijo zadnjega finala zahodne konference so morali košarkarji Dallasa opraviti s skromnim Utahom, ki tudi po tretji tekmi ostaja brez zmage v NBA.

Dallas je do višje prednosti prišel v tretji četrtini, ko je bilo ne semaforju 64:51, a se gosti iz Salt Lake Cityja niso predali in se večkrat približali tudi v zadnji četrtini. Luka Dončić je svojo edino trojko zadel za 104:95 vsega dve minuti in pol pred koncem dvoboja, kar je dokončno strlo upe gostov na preobrat.