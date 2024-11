Za zmaje na vročem gostovanju šteje le zmaga

"Na zadnjih štirih tekmah smo bili na žalost neuspešni pri lovu na zmago, v soboto pa je pred nami zahtevno gostovanje. Zadar ima enak izkupiček zmag in porazov kot mi, zato bomo morali na tekmi igrati agresivno, saj nas na igrišču zagotovo čaka hud boj. Verjamemo vase, verjamemo v to, da se lahko v Ljubljano vrnemo z novima dvema točkama," je pred potjo v Zadar povedal Bine Prepelič .

Zmaji v 16-članski konkurenci regionalnega prvenstva trenutno zasedajo skromno 12. mesto, Zadar pa je mesto za njimi. Kljub temu se v taboru državnih prvakov dobro zavedajo, da obračun nikakor ne bo enostaven.

"Zadar v zadnjem obdobju igra zelo dobro, pa čeprav so naši sobotni tekmeci doživeli dva poraza, proti Crveni zvezdi in Partizanu. Premagali so Krko v Novem mestu in Split v hrvaškem državnem prvenstvu, to pa zagotovo kaže na kvaliteto naših nasprotnikov," je poudaril Đorđe Adžić, k bo ob odsotnosti Zvezdana Mitrovića tudi tokrat poveljeval igri Ljubljančanov z roba parketa.