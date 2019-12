Zabijanje Hardna, ki buri duhove: Houston želi zmago ali ponovitev

Isti viri dodajajo, da ni nobene možnosti, da bi Houston tekmo dobil brez ponovitve. Harden je sicer "sporno" zabil slabih osem minut pred koncem zadnje četrtine, ko bi se moral na semaforju izpisati rezultat 104:89 v korist gostov. Žoga je šla skozi obroč, a ne tudi skozi mrežico ter se odbila nazaj na obroč. Sodniki so zmotno mislili, da je bradati zvezdnik Raket zgrešil, preslišali so tudi poskus "challenga" trenerja Houstona Mika D'Antonija .

Sodniki so na obračunu med domačimi San Antonio Spursi in Houston Rocketsi storili veliko napako in pozabili šteti zabijanje Jamesa Hardna , poroča ESPN. Če bi njegov regularno dosežen koš priznali, bi Rakete že po rednem delu slavile na gostovanju pri teksaških rivalih, zdaj pa vodstvo Houstona upa, da jim bodo zmago prisodili za zeleno mizo. Možna je tudi ponovitev tekme oziroma zadnjih sedem minut in 50 sekund, so za ESPNpotrdili neimenovani viri iz vodstva lige.

D'Antoni: Nisem dočakal odziva

Sodniki so po tekmi pojasnili, da gre v tem primeru za tako imenovani "basket interference" oziroma nedovoljen dotik obroča, saj mora žoga, da bi koš štel, iti skozi mrežico. Po ogledu posnetkov so sicer priznali, da bi koš moral šteti, a da je D'Antoni zamudil s pritožbo, ki bi jo moral podati po 30 sekundah.

"Nimam pojma," je v prvih izjavah po tekmi še pred uradnim pojasnilom sodnikov o kontroverznem dogodku povedal D'Antoni. "Slišal sem, da so rekli, da je žoga zadela Jamesa in šla nazaj skozi, zato so Jamesu piskali nedovoljen dotik žoge na obroču (goaltending, op. a.). Zahteval sem 'challenge', a nisem dočakal odziva. Nato je nek drug tip rekel, da to ni bil nedovoljen dotik, da nam je ušla v avt. In rekel sem: 'No, rad bi se pritožil!' Ne moreš. Veste, ne vem, ne znam odgovoriti na vaše vprašanje. Ničesar nimam za vas. Ne morem vam povedati."

Analiza Westbrooka: 'Sr**nje se dogaja'

Po kontroverznem dogodku je sledil delni izid 26:13 v korist San Antonia, ki se je rešil v podaljšek in nato slavil vedno sladko zmago na sosedskem obračunu. V tretji četrtini je Houston sicer vodil že za 22 točk, D'Antoni pa je še dodal, da je zaradi nejasne situacije v njegovi ekipi popustila osredotočenost, zelo pa da so se poslabšali tudi v obrambi, medtem ko so košarkarji Ostrog "postali vroči in zadevali mete", Houstončani pa "niso storili nič, da bi se temu postavili po robu". Harden je tekmo sklenil z okroglimi 50 točkami ob metu 11/38 (4/20 za tri točke).

Hardnovih 50 točk in rekordnih 24 zadetih prostih metov: