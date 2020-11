Začasna selitev na Florido: Toronto zaradi pandemije v Tampo

Raptors, sicer prvaki lige NBA v sezoni 2018/19, niso prejeli dovoljenja za potovanja iz države in nazaj, za kar so zaprosili v zadnjih dneh. Kanada ima stroge ukrepe za boj z novim koronavirusom (14-dnevna karantena za vse potnike), zaradi česar so se pri Torontu v sodelovanju s floridskimi oblastmi in tamkajšnjim združenjem za šport odločili za začasno domovanje v dvorani Amalie. Delili si jo bodo s hokejisti Tampa Bay Lightning, pogajanja s kanadskimi oblastmi pa še potekajo, je sporočil generalni menedžer ekipe Masai Ujiri. Vrnitev v lastno dvorano sredi sezone zato ni izključena.