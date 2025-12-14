Svetli način
Košarka

Začasni gasilec Trifunović ni več prvi trener Efesa

, 14. 12. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Pablo Laso je novi trener turškega Anadoluja Efesa. Španski košarkarski strokovnjak je podpisal pogodbo do junija 2027. Efes, ki ga je začasno vodil še nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, ima v Evroligi pet zmag in deset porazov ter je daleč od mest, ki vodijo v končnico.

Pablo Laso je na klopi nasledil nekdanjega selektorja slovenske reprezentanca Igorja Kokoškova, ki ga je vodstvo kluba zamenjalo po slabem začetku sezone. Efes, ki ga je začasno vodil še en nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, ima v Evroligi pet zmag in deset porazov ter je daleč od mest, ki vodijo v končnico.

Laso je sicer z madridskim Realom dvakrat osvojil Evroligo, in sicer v letih 2015 in 2018, med drugimi pa je ta 58-letni Španec vodil tudi Bayern in Baskonio.

košarka laso efes
