Začasni gasilec Trifunović ni več prvi trener Efesa

Pablo Laso je na klopi nasledil nekdanjega selektorja slovenske reprezentanca Igorja Kokoškova, ki ga je vodstvo kluba zamenjalo po slabem začetku sezone. Efes, ki ga je začasno vodil še en nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, ima v Evroligi pet zmag in deset porazov ter je daleč od mest, ki vodijo v končnico.
Laso je sicer z madridskim Realom dvakrat osvojil Evroligo, in sicer v letih 2015 in 2018, med drugimi pa je ta 58-letni Španec vodil tudi Bayern in Baskonio.
