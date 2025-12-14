Začasni gasilec Trifunović ni več prvi trener Efesa

Pablo Laso je na klopi nasledil nekdanjega selektorja slovenske reprezentanca Igorja Kokoškova, ki ga je vodstvo kluba zamenjalo po slabem začetku sezone. Efes, ki ga je začasno vodil še en nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, ima v Evroligi pet zmag in deset porazov ter je daleč od mest, ki vodijo v končnico.