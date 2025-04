Začasni trener Denverja: 'Če nas Jokić želi voditi, nimam nič proti temu'

Bolj za šalo kot zares je o omenjenem prizoru s tekme proti Sacramentu, ko je med eno od minut odmora prvi zvezdnik franšize iz Kolorada prevzel pobudo in na trenersko tablo narisal, kako naj bi se njegovi soigralci morali gibati v napadu, spregovoril tudi začasni glavni trener Denverja David Adelman.

"Celotna scena, ko Nikola Jokić poprime za tablo in začne pojasnjevati zadeve, je bila zame neverjetno smešna. Jaz namreč med minutami odmora nikoli ne uporabljam klasične trenerske table, temveč zgolj kemični svinčnik in navaden papir. Jokić pa je bolj vajen table "piši-briši", ko želi kaj dopovedati soigralcem. Upam, da bo to počel večkrat in da bomo nato še bolj uspešni. Če nas želi voditi, nimam nič proti temu," je v smehu dejal Adelman.