'Sploh ne vem kako to razložiti ... Bilo je izjemno slabo'

Ob ogledu evropskih tekem Cedevite Olimpije košarkarjem ne moremo čiste vesti očitati popolno zanemarjanje svojih dolžnosti. Trener Zoran Martić je vodenje moštva v težavah prevzel nedavno in vsekakor še ne more biti glavni krivec. Nekako je na koncu najbolj jasno, da je do glavnih napak za slabe predstave v evropskem pokalu, krivo porazno sestavljanje moštva med minulim poletjem. Skratka niso krivi košarkarji, ampak tisti, ki so jih spravil skupaj.

A v tem trenutku je jasno, da pred koncem sezone ne bo prišlo do drastičnih kadrovskih sprememb. Če je definicija norosti to, da vedno znova počneš isto stvar in vsakič znova pričakuješ drugačne rezultate, se lahko vprašamo kdo v Cedeviti Olimpiji je nor. A košarkarji in njihov trener, ki se trudijo spremeniti na videz nemogočo situacijo, za taka vprašanja nimajo časa. No, mogoče bi lahko začeli pri svojem pristopu na začetkih tekem.

Ljubljančani so prvo četrtini izgubili z izidom 31:15, v drugi četrtini pa so zaostajali že 40:20, zakaj? "Pred tekmo smo bili zelo motivirani, ampak prvo četrtino smo bili preveč v krču in igra ni stekla tako v obrambi kot v napadu. Potem, ko smo se sprostili smo zaostanek hitro nadoknadili, na koncu pa smo spet popustili v zadnji četrtini. To je nekaj kar se nam ponavlja že celo sezono. Moramo naprej delati na tem. Vemo, da v Evropi že nekaj časa ni več možnosti za napredovanje v končnico, bomo pa vsako tekmo izkoristili za to, da napredujemo," je po novem porazu dejal Jaka Blažič, ki je tekmo zaključil z 18 točkami na svojem računu.