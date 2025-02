Začelo se je s klasičnim 'petelinjenjem' nogometašev, končalo z nokavtom

Nogometaši Payasanduja so ga obkrožili in sledilo je klasično 'petelinjenje' nogometašev obeh moštev. A besede so se hitro spremenile v dejanja, prerivanje pa v obračunavanje s pestmi. Nogometaš Payasanduja Enzo Echeveste je Gonzaleza prijel za vrat, ta pa se je hitro obrnil in ga z vso močjo udaril v obraz.