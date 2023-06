Začenja se boj za slovensko košarkarsko krono

V športni dvorani Domžale se bo odvila prva tekma finala lige slovenskega košarkarskega prvenstva med Helios Sunsi in Cedevito Olimpijo. Zmagovalec mora dobiti tri tekme; Ljubljančani se potegujejo za jubilejni 20. naslov državnega prvaka, Domžalčani pa za svojega tretjega. To bo hkrati tretji finale teh dveh ekip v sezoni 2022/23. Cedevita Olimpija je slavila tako v super pokalu kot v pokalu Spar, hkrati pa je Helios Sunse nadigrala tudi v lanskem finalu.

icon-expand Cedevita Olimpija in Helios Domžale sta se že pomerila v finalu pokala. FOTO: Luka Kotnik

Za naslov najboljšega v državi se bosta pomerili ekipi, ki sta se v preteklosti že štirikrat pomerili v finalih prvoligaškega tekmovanja, v letošnji sezoni pa bosta zasedbi Helios Sunsov in Cedevite Olimpije odigrali svojo peto finalno serijo v državnih prvenstvih. Cedevita Olimpija je na poti do finala v četrtfinalu premagala Šentjur, nato pa v polfinalu še Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur. Helios Sunsi pa so po 27. kolih Lige Nova KBM zasedli drugo mesto in bili v končnici boljši najprej od Rogaške, nato pa še od Krke. Ekipa Cedevite Olimpije bo poizkusila osvojiti svoj jubilejni, 20. naslov državnega prvaka, medtem ko bo Helios Suns lovil svojega tretjega.

icon-expand Miro Alilović FOTO: Damjan Žibert

Finalna serija se bo igrala na tri zmage, prva tekma bo v četrtek, 1. junija, ob 20. uri, v Športni dvorani Domžale, saj imajo zaradi priključitve Cedevite Olimpije državnemu prvenstvu v končnici prednost domačega igrišča Domžalčani, druga pa ji bo sledila 3. junija, in sicer prav tako ob 20. uri, takrat v Stožicah. Tretja tekma bo zopet v Domžalah, in sicer 8. junija, ob 20.30. Morebitni četrta in peta tekmi bosta, glede na končni rezultat polfinalne serije regionalne lige, v kateri nastopa Cedevita Olimpija, ob neuvrstitvi Cedevite Olimpije v finale na sporedu 10. junija, ob 18.00, v Ljubljani in nato 12. junija, ob 20.30, v Domžalah.