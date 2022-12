Začenja se glasovanje za tekmo zvezd All-Star

Med glasovanjem bo šest dni mogoče oddati trojne glasove, in sicer 25. decembra, prvi dan novega koledarskega leta ter nato še 6., 13., 16. in 20. januarja.

Vsak od košarkarskih pristašev bo lahko na oba načina glasoval za do deset košarkarjev na dan, po pet iz vsake konference ter po različnih položajih na parketu.

Prvi peterki bodo po koncu glasovanja določili glasovi navijačev ter igralcev v NBA in predstavnikov medijev. Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov končnega izida, igralci in mediji pa bodo prispevali po 25 odstotkov.

Kapetana obeh ekip bosta košarkarja, ki bosta v glasovanju v obeh konferencah prejela največ glasov.

Liga NBA bo delne rezultate glasovanj predstavila 5., 12. in 19. januarja, razkritje kapetanov in prvih peterk pa bo 26. januarja v posebni oddaji. Rezervisti, ki jih bodo izbrali trenerji v ligi NBA, bodo znani 2. februarja.

V pretekli sezoni je slovenski as Luka Dončić z nekaj več kot 2,7 milijona prejel tretje največje število glasov med branilci v zahodni konferenci za Stephenom Curryjem in Jajem Morantom. Največ glasov, nekaj več kot 9 milijonov, je med vsemi igralci prejel LeBron James, ki ga je moč najti med krilnimi košarkarji in centri.

Na vzhodu sta med krilnimi košarkarji prednjačila Kevin Durant in Giannis Antetokounmpo, med branilci pa DeMar DeRozan.