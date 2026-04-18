Košarka

Začenja se končnica lige NBA: Kateri so pari in kdo velja za favorita?

Ljubljana, 18. 04. 2026 18.47 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Denver - Minnesota

Z uvodnimi tekmami prvega kroga se danes začenja končnica in s tem boj za prvaka lige NBA. Izločilne boje bosta v vzhodni konferenci odprla moštvi Cleveland Cavaliers in Toronto Raptors, na zahodu pa se bosta zvečer udarila Denver in Minnesota. Poleg omenjenih parov nas čaka še šest zanimivih dvobojev, slovenski ljubitelji košarke pa bomo pobližje spremljali predvsem obračun med Houston Rockets in Los Angeles Lakers, v katerem bo razmerja moči premešala zlasti odsotnost Luke Dončića.

V vzhodni konferenci favoriti za napredovanje Cleveland, New York, Boston in Detroit

Kot prvi bosta na delu ekipi iz Clevelanda in Toronta. Stavnice v vlogo favorita postavljajo Cavalierse, ki so redni del sezone končali na četrtem mestu, mesto višje kot petouvrščeni Raptorsi. Cleveland je sicer na vseh treh medsebojnih obračunih letošnje sezone klonil proti Torontu.

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors
FOTO: Profimedia

V noči na nedeljo se bodo udarili New York Knicks in Atlanta Hawks. Newyorčani s prednostjo domačega igrišča veljajo za favorite, vendar so Hawksi v zadnjem obdobju močno dvignili formo in bodo vse prej kot enostaven nasprotnik. Knicksi so sicer redni del končali kot tretja ekipa vzhoda, Atlanta pa se je s šestim mestom za las izognila igranju v kvalifikacijah za končnico.

Ekipi sta se v letošnji sezoni merili trikrat, dvakrat je bilo uspešnejše moštvo iz New Yorka, enkrat pa so slavili pri Hawksih.

Favorizirane košarkarje Bostona bo v prvem krogu končnice skušala izzvati zasedba Philadelphie 76ers, ki si je mesto v končnici zagotovila v dodatnih kvalifikacijah. Celticsom gre na roko tudi to, da se je po poškodbi uspešno vrnil njihov Jayson Tatum, ki že spominja na dobro staro verzijo sebe.

Četudi sta moštvi po zmagah na dosedanjih medsebojnih obračunih izenačeni - tako Boston kot Philadelphia sta slavila dvakrat - bi bilo vse drugo kot zmaga Celticsov veliko presenečenje.

Jayson Tatum
Jayson Tatum
FOTO: Profimedia

Prva ekipa vzhoda Detroit Pistons pa se bo merila z Magicom iz Orlanda. Moštvo iz Detroita proti Orlandu, ki se je v končnico prebil skozi dodatne kvalifikacije, velja za jasnega favorita, vendar Magic ne velja za najlažjega nasprotnika, navsezadnje so Pistonse ugnali na dveh od štirih medsebojnih tekem v letošnji sezoni.

V zahodni konferenci oslabljene Lakerse čaka težko delo proti Houstonu

Obračune bosta v zahodni konferenci odprla moštvi Denverja in Minnesote. Nuggetsi so redni del sezone končali na tretjem, Timberwolvesi pa na šestem mestu, zato se ekipa Nikole Jokića v obračun podaja v vlogi favorita. Proti Minnesoti je v letošnji sezoni dobila tudi tri od štirih odigranih tekem.

Denver - Minnesota
Denver - Minnesota
FOTO: Profimedia

Prvouvrščena ekipa zahoda, Oklahoma City Thunder se bo udarila s Phoenix Suns, ki so si nastop v končnici zagotovili v dodatnih kvalifikacijah. Aktualni prvaki, ki so v rednem delu sezone zbrali kar 64 zmag, ne veljajo le za nespornega favorita v paru, ampak so tudi glavni kandidat za ponovno osvojitev naslova v NBA. So pa Sunsi na zadnji tekmi rednega dela sezone z zmago proti Oklahomi svojega tekmeca opozorili, da jih v prvem krogu končnice ne čaka tako enostavno delo.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: Profimedia

Dodatne skrbi pa Oklahomi povzroča poškodba njenega prvega strelca Shaija Gilgeous-Alexandra, ki je zaradi težav s prepono pod velikim vprašajem.

Los Angeles Lakerse v prvem krogu končnice čakajo Houston Rockets. Lakersi so redni del sezone končali na četrtem mestu, z zmago več so se uvrstili le mesto višje od raket, zato gre pričakovati zelo izenačen dvoboj.

LeBron James
LeBron James
FOTO: AP

Obe moštvi imata kar nekaj težav s poškodbami. Jezerniki bodo vsaj na prvih tekmah pogrešali svoja prva strelca Luko Dončića in Austina Reavesa, tako bo večje breme padlo na ramena izkušenega LeBrona Jamesa. Na drugi strani pa je pri Rocketsih pod vprašajem Kevin Durant.

Preberi še Malce lažje delo za jezernike? Durant zelo vprašljiv za uvodni obračun

Dejstvo, da Dončić Lakersem ne bo na voljo vsaj do prvega maja, trenerju JJ-ju Redicku povzroča veliko skrbi. Čeprav so košarkarji LA-ja bili na zadnjih dveh od treh medsebojnih obračunov v letošnji sezoni prepričljivo boljši, bi lahko prav odsotnost Ljubljančana tehtnico prevesila na stran Houstona. To bo s svojimi bogatimi izkušnjami skušal preprečiti veteran LeBron James.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

V zadnjem paru na zahodu se bosta udarila ekipi San Antonia in Portlanda. Spursi so letos v odlični formi, z 62 zmagami so redni del sezone končali na drugem mestu zahodne konference, odlične predstave pa kaže tudi njihov prvi zvezdnik Victor Wembanyama. Proti Trail Blazersom, ki so si mesto v končnici zagotovili šele v play-inu, so tako nesporni favorit za napredovanje.

nba končnica la lakers

Čustveno slovo srbske legende v dvorani, kjer je osvojil evropski vrh

