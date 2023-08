Začenja se svetovno prvenstvo v košarki

Na svetovnem prvenstvu bo drugič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc, četrtič pa bo med njimi tudi Slovenija, ki doslej še ni izgubila uvodne tekme; v Saporu je začela s prepričljivo zmago proti Senegalu, v Istanbulu je visoko ugnala Tunizijo, na Kanarskih otokih pa je bila boljša od Avstralije.

Prve tekme bodo igrale ekipe v skupinah A, D, H in E, s katero se bo v drugem delu na Okinavi križala skupina s Slovenijo. Ob 10. uri bosta igrali Finska in Avstralija, ob 14.10 pa Nemčija in Japonska.

V skupini A v Quezon Cityju na Filipinih sta na sporedu tekmi Angola – Italija in Dominikanska republika – Filipini, v skupini D v Pasayu, prav tako na Filipinih, Mehika – Črna gora in Egipt – Litva, v glavnem mestu Indonezije Džakarti pa Latvija – Libanon ter derbi prvega dne Kanada – Francija.