Začetek Eurobasketa: Slovenci za uvod proti nepredvidljivim Čehom

Strokovni štab reprezentance v zadnjih dneh ni imel mirnega spanca, saj je moral določiti končno postavo za nastop na prvenstvu. Glede na prizadevno delo košarkarjev na treningih je bila to sila zahtevna in nehvaležna naloga. Na koncu je padla odločitev, da se od štirinajsterice reprezentantov kot zadnja poslovita Leon Ivičić in Taij Pesjak .

Selektor Danijel Radosavljević je s težkim srcem opravil končno nalogo: "Končna odločitev o dvanajsterici za evropsko prvenstvo je bila izjemno zahtevna. Vsi fantje so si s svojim delom, pristopom, predanostjo in prispevkom ekipi zaslužili mesto v reprezentanci, žal pa je na prvenstvu prostor le za dvanajst igralcev. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so bili del priprav, še posebej Ivičiću in Pesjaku, katerima je verjetno najtežje, saj sta soigralce kot zadnja zapustila včeraj."

Prva ovira bo slovenski izbrani vrsti predstavljala reprezentanca Češke. "Dobili smo informacije in video material o naših nasprotnikih. Češka velja za nepredvidljivo ekipo. Nimajo posebej visokih igralcev, vsi so si po fizični strukturi dokaj podobni. Zaradi tega so tudi bolj neugodni. Želijo si veliko igrati 1 na 1, zato bodo izjemno pomembne osnove. Znajo igrati s štirimi strelci, kar je izredno težko braniti," je o prvih nasprotnikih povedal Radosavljević.