Kmalu se začenja še en športni spektakel te jeseni, evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga boste lahko prav tako spremljali v neposrednih prenosih na POP TV in Kanalu A. In glede na to, da naša izbrana vrsta brani evropsko zlato, so apetiti tako košarkarjev kot navijačev seveda veliki. Prva tekma Slovenije bo proti Litvi, in sicer 1. septembra v Kölnu.