Začetek glasovanja za tekmo All Star lige NBA, ki še visi v zraku

Ne glede na to se je danes začelo glasovanje, ki poteka po vsem svetu in ki določa začetni peterki na obeh straneh. Trajalo bo do 15. februarja. Preostale člane ekip kapetanov bosta določila trenerja do 23. februarja.

Lani je bil eden glavnih zvezdnikov tekme All StarLuka Dončić, ki je na glasovanju prejel drugo največje število glasov. Več od Ljubljančana jih je zbral le LeBron James. Dončić je lani na All Stars v Chicagu dosegel osem točk in postal drugi Slovenec po Goranu Dragiću leta 2018 z nastopom na tekmi zvezdnikov lige NBA. V primerjavi s preteklimi leti so pri ligi NBA precej omejili možnosti glasovanja, tako letos vsaj za zdaj ni mogoče glasovaje preko Googla ali Facebooka. Glasovati je mogoče enkrat na vsakih 24 ur preko uradne spletne strani lige NBA ali njihove aplikacije za mobilne telefone, prav tako pa je možno glas oddati prek Twitterja.