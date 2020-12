Začetek konca: Koper Primorska diskvalificirana iz regionalne lige

Slovenski košarkarski klub Koper Primorska to sezono ne bo več nastopal v ligi ABA. Kot so sporočili iz vodstva jadranskega ligaškega tekmovanja, so klub zaradi dveh neupravičenih odpovedi tekem diskvalificirali. Koprski klub uradno sicer še ni ugasnil.

Andrej Žakelj je vodil Koprčane. FOTO: Miro Majcen Koper Primorska bi moral 19. decembra v 11. krogu lige ABA gostiti Split, a je, kot so zapisali pri ligi Aba, neupravičeno odpovedal organizacijo tekme. V skladu s pravili lige bo koprski klub avtomatično izgubil z 0:20 brez točke za poraz, ker pa gre za ponovni primer neupravičene odpovedi, je Koper Primorska doletela avtomatična diskvalifikacija. Vse tekme koprskega kluba (pred in po diskvalifikaciji) bo vodstvo lige registriralo z 20:0 za tekmece. Klub še čakajo nadaljnje sankcije v skladu z disciplinskimi pravili. V javnosti se pojavljajo ugibanja o tem, da je Koper v finančnih težavah in posledično pred zaprtjem kluba, a uradna usoda koprskega kolektiva še ni znana.