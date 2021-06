Začetek misije olimpijske igre za slovenske košarkarje

"Angola ima fizično zelo močno reprezentanco ter novega španskega trenerja. Na igrišču predvsem v obrambi skušajo izkoristiti to svojo fizično moč, tudi v napadu pa imajo nekaj orožij. Svojo igro skušajo uveljaviti predvsem pod samim obročem, tako da bomo morali stopiti skupaj ter igrati zelo agresivno," je pred tekmo sporočil selektor Aleksander Sekulić .

Slovenski košarkarji z Luko Dončićem na čelu so nesporni favoriti predtekmovalne skupine, v kateri je še Poljska, po predvidevanjih pa jih težje delo čaka v soboto v polfinalu in nedeljo v morebitnem finalu. Na olimpijske igre bo odpotoval le zmagovalec turnirja.

"Prva tekma na turnirju je vedno zelo pomembna. Važno je, da hitro ujameš ritem in uveljaviš svoj način igre. Pri Angoli gre za fizično zelo čvrsto ekipo, ki je močna v skoku in dobro igra v obrambi. Naša naloga bo, da hitro omejimo njihovo energijo ter se predvsem osredotočimo na lastno igro. Z našim kombinatornim napadom moramo prihajati do odprtih metov ter nasprotniku ne smemo dovoliti, da bi prevladoval v skoku pod obema obročema," pa je dodal novi Američan v slovenski izbrani vrsti Mike Tobey.

Slovenija bo imela v Kaunasu kar nekaj pomoči navijačev. Na prvih dveh tekmah še ne – s Poljsko se bo Slovenija srečala v četrtek prav tako ob 15.30, prihod približno 500 slovenskih navijačev pa je napovedana za konec tedna. V Kaunasu bodo imeli ti tudi svoj tradicionalni navijaški kotiček, in sicer na glavnem trgu pri Mestni hiši.