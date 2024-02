Danes se začne prodaja vstopnic za poslovilno tekmo Gorana Dragića

24. avgusta bo Dragić tako za slovo od izjemno uspešne kariere v Stožicah organiziral tako imenovano Noč zmaja (Night of the Dragon), kjer se mu bodo pridružila številna velika imena slovenske in svetovne košarke. Imena, kot so Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luis Scola itd., so zagotovilo za nepozabno druženje ob slovesu slovenske in evropske košarkarske legende.

A v Stožicah v ospredju ne bo le košarka, saj bo nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste v pripravi na omenjeni dogodek veliko časa in energije namenil dobrodelnosti, ki bo rdeča nit dvodnevnega druženja v deželi na sončni strani Alp. Dragić je na novinarski konferenci, na kateri je napovedal dogodek, ki bo zaznamoval konec njegove kariere, povedal: "Poleg omenjenih zvezdnikov lahko pričakujete še kakšno presenečenje. Bistvo pa je, da se malce podružimo in poskrbimo za socialno šibkejše. Vesel sem in ponosen na prehojeno poklicno pot, na kateri sem doživljal vzpone in padce. Veliko ljudi me je zadnje čase spraševalo o možnostih, da bi vendarle nadaljeval aktivno igranje košarke, a realnih možnosti niti ni bilo."